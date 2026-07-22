Сирський виступив із першою заявою на тлі відставки

Наразі Сили оборони України перебувають у стані наступу та мають всі шанси вистояти у війні з Росією.

З такою заявою виступив колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Воїни. Українці. Сьогодні я залишаю пост Головнокомандувача Збройних Сил України. Перед тим, як передати командування, скажу кілька слів. Для кожного офіцера це найбільша відповідальність - очолити військо під час великої війни", - наголосив Сирський.

Він зазначив, що бачив російське вторгнення в Україну з першого дня у 2014 році та всі останні роки присвятив тому, щоб зупинити ворога.

"У лютому-березні 2022 році мені випала честь командувати обороною Києва, і нашими спільними зусиллями столиця вистояла. Тієї ж весни було знято загрозу повної облоги Харкова. Потім був наступ на Харківщині, коли за лічені тижні ми звільнили Балаклію, Ізюм і Куп’янськ", - додав Сирський.

Окрім того, він нагадав, що у Донецькій області спільними зусиллями вдалося знищити найбоєздатнішу частину російської армії - ПВК “Вагнер”.

Ексголовком зауважив, що прийняв командування армією в лютому 2024 року - саме тоді тривала оборона Авдіївки. Українські воїни опинилися у напівоточенні.

"Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей. А далі був рік, який змінив хід цієї війни. Разом ми зупинили наступ ворога на Харківщині. Упередили його наступ на Сумщині. І провели Курську операцію - вперше в цій війні перенесли бойові дії на територію противника", - наголосив Сирський.

За словами ексголовкома, його метою ніколи не була окупація російських територій, а лише зрив підготовленого ворогом наступ на Суми і Харків.

"І про головне - у якому стані я передаю поле бою. Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка два роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу - з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено", - звернувся Сирський до Драпатого.

На тлі своєї відставки ексголовком висловив вдячність усім воїнам та українцям, які роблять все для перемоги України.

"Наша країна вистоїть, якщо кожен робитиме свою справу так само завзято, як це робить українське військо. Слава Україні!", - підсумував Сирський.