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В Киеве на акцию протеста вышли работники "скорой"

Новости » Общество     06.05.2020 - 21:13
В Киеве на акцию протеста вышли работники "скорой"
Фото: акция протеста (скрин видео)

Медики протестуют против снижения зарплат

В Киеве на акцию протеста вышли сотрудники Клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам врача Виталия Черкашина, медработники протестуют против снижения их заработных плат. Он объяснил, что получаемые врачами раньше доплаты были врезаны, сейчас медики получают на 40-50% меньше.

"Наш протест выражается не в том, чтобы протестовать против нашей работы и против того, что мы делаем. Мы просто вышли, чтобы сказать, что мы хотели бы изменений. Но изменений таких, которые были бы лучше", - сказал Черкашин.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил председателям ОГА решить вопрос погашение задолженности перед врачами и выплаты доплат. При этом глава государства пригрозил главам областей увольнением в случае задержки с выплатой доплат медработникам.

Также РБК-Украина писало, что 3 мая представители малого бизнеса провели акцию протеста на Майдане Независимости в Киеве. Предприниматели из разных регионов требовали разрешить работу малого бизнеса в условиях карантина и упростить систему налогообложения.

Кроме того, 1 мая акция протеста представителей малого бизнеса состоялась во Львове. Бизнесмены протестовали против карантинных ограничений, введенных в связи со вспышкой коронавируса.

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