Пора сказати правду! У Києві медики "швидкої" вийшли на протест (відео)

У Києві медики вийшли на протест (в колажі використаний скрін відео "Апостроф"/Олександр Гончаров)

Лікарі в Києві розповіли, що стали отримувати зарплати на 40-50% менше

У Києві медики вийшли на акцію протесту через низькі зарплати - співробітники столичної лікарні швидкої допомоги відзначили, що їх оклад скоротився на 40-50%, а доплати, які раніше отримували, зняло.

За словами працівників Клінічної ЛШМД, які вийшли під стіни будівлі клініки, це сталося після впровадження другого етапу медичної реформи.

Водночас медики наголошують, що заява влади про нібито збільшення суми зарплати та циркуляція таких повідомлень в ЗМІ справі ніяк не реалізовуються.

"Акція співробітників лікарні "швидкої допомоги" пов'язана з тими зарплатами, які ми отримали останнім часом. Пов'язана з тим ставленням, яке масується в ЗМІ, і що представники уряду вважають, що нам платять дуже багато. Ви знаєте, останнім часом приходять пацієнти, які говорять "Ну вам же платять дуже багато, ви отримуєте величезні зарплати". Пора сказати правду! Пора говорити людям правду", - зазначив лікар Віталій Черкашин.

Медик пояснив, що їхній протест виражається "не в тому, щоб протестувати проти нашої роботи або проти того, що ми робимо. Ми просто вийшли для того, щоб сказати, що ми хотіли б змін. Причому в кращу сторону. А не дивитися на те, як система з кожним роком дедалі погіршується".

Також інший лікар із 21-річним стажем розповів, що отримав за свою роботу зараз 3688 гривень 78 копійок. Аванс становить 1900 гривень.

Медики також розповіли, що вони не працюють в клініці з пацієнтами з коронавірусною хворобою.

"Ми хотіли б, щоб про нас говорили як про людей, які варті поваги. Хоча б тому, що вони отримали колись вищу освіту, витратили свій час, свої життя на те, щоб рятувати і допомагати іншим. Сьогодні вийшло стільки людей, тому що від президента і міністра охорони здоров'я прозвучали обіцянки, і велика частина співробітників вірить цим обіцянкам і чекає на зміни. Ми хотіли б, щоб ці зміни були", - заявив Черкашин.

Відео: У Києві медики "швидкої допомоги" вийшли на акцію протесту

Раніше ми писали про те, що 30 квітня у Києві лікарі однієї з лікарень влаштували страйк після того, як не дочекалися обіцяну надбавку 300% за роботу з пацієнтами, хворими коронавірусом. 1 травня в Івано-Франківську медики швидкої допомоги провели попереджувальну акцію протесту з аналогічної причини.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив головам ОДА розв'язати питання щодо погашення заборгованості перед лікарями та виплати доплат. При цьому глава держави пригрозив головам областей звільненням в разі затримки з виплатою доплат медпрацівникам.