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Зеленский поручил главам ОГА погасить задолженность перед врачами

Новости » Общество     06.05.2020 - 19:30
Зеленский поручил главам ОГА погасить задолженность перед врачами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Задолженность должна быть погашена в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций погасить задолженности перед врачами. Об этом президент сообщил в видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил президент, задолженность по зарплате должна быть погашена в ближайшие дни.

"Всем председателям ОГА я поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами. На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице, и каждому медицинскому работнику, относительно получения ими заработной платы и надбавок", - сказал Зеленский.

Напомним, в середине апреля Зеленский заявил, что заработные платы должны начать погашать до конца месяца. Погашаться зарплаты будут за счет субвенций, заложенный в новом бюджете. Также он отмечал, что в бюджет заложены и дополнительное финансирование для медиков, которые борются с коронавирусом.

Ранее Верховная рада поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.

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Новости Украины Владимир Зеленскийзадолженностьврачи
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