Популярний український стендапер чесно відповів, чи мають учасники "Кварталу 95" бронь від мобілізації

Чи є бронь в учасників "Кварталу 95"

Журналістка наголосила, що існує думка, що всі люди, які працюють у "Кварталі 95", недоторканні й у них є бронь.

На що комік відверто розсміявся.

"У "Квартал 95" настільки бронь, що аж три сценаристи воюють на фронті. За власним бажанням. Ось така бронь", - зазначив Максим Вишинський.

"Квартал 95" не є якимось стратегічним підприємством для України. Було б дуже дивно. Тому нас ніхто не бронював", - розповів екссценарист студії.

Також він наголосив, що їх чомусь асоціювали з телебаченням, працівників якого частково бронювали.

"Я, наскільки знаю, нас асоціюють із телебаченням. Наприклад, на телебаченні, на Новому каналі чи ще десь працівників бронювали. Але ми не є настільки великою компанією, ми є продакшеном, який створює продукт. Броні у "Квартал 95" немає", - наголосив він.



Макс Вишинський та Аліна Доротюк (фото: instagram.com/max_vyshynskyi)

Водночас він наголосив, що в когось може бути бронь за станом здоров'я або сімейними обставинами.

"Ти не єдина, хто запитує про це в мене. Всі мої колишні однокласники, половина Хмельницького думає, що у мене бронь через те, що я працюю у "Кварталі 95", - зазначив він.

Комік наголосив, що у нього броні немає, але й повістка йому не приходила.

"У травні я оновив дані, я нікуди не тікаю, на моїх афішах стендапу написані дата і місце, куди можна прийти. Я оновив дані", - розповів Вишинський.

Він не став вигадувати, що пішов добровільно у військкомат 24 лютого 2022 року. На той момент дружина стендапера була при надії, тому насамперед він вивіз її до Хмельницького.

"Якщо мені прийде повістка, я вже буду розуміти, що мені робити. Чи буду я ховатися - "Ні", чи буду я платити гроші - "Ні". Якщо так трапиться, я намагатимуся потрапити туди, де мої "скіли" будуть максимально корисними", - наголосив він.

Також комік розповів, що він багато волонтерить. Попри це, його періодично мучить совість, коли він лягає спати в тепле ліжко, тоді як військові не сплять в окопах.

Що публічні люди говорять про бронювання чоловіків-артистів

Один із 10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025 KHAYAТ наголосив, що важливо зберегти українську культуру та передати її наступним поколінням.

Водночас актор-військовий Дмитро Сова засудив українців, які нічого не роблять під час війни. Його колега Олег Іваниця також гнівно висловився про колег-артистів, які проти мобілізації.

Співачка Оксана Білозір, наприклад, проти мобілізації людей творчих професій.

Водночас інша артистка Оксана Пекун, коментуючи питання броні для артистів, зауважила, що можуть настати часи, що й жінкам доведеться воювати.