Зірка "Ліги сміху" розсекретив, скільки тисяч доларів заробляє

Популярний український стендап-комік, зірка "Ліги сміху" Макс Вишинський, який раніше працював сценаристом "Кварталу 95", розповів, скільки заробляв раніше та скільки зараз.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк .

Скільки Вишинський заробляв у "Кварталі 95"

Комік зазначив, що, працюючи сценаристом у популярному проєкті, він не мав певної ставки.

"Пройшло в мене в концерт два номери, отримав за два номери. Не пройшло нічого, я отримую просто за цю дописку, коли пишу в інші номери своїх колег", - розповів він.

У середньому оплата за один номер, який потрапив у концерт, була 500 доларів.

"Тобто за один концерт можна було отримати півтори-дві тисячі", - зазначив він.

Також він зазначив, що підраховували і кожен жарт.

"Є певний бюджет, який розподіляли на акторів, на сценаристів. Які ці бюджети, я ніколи не замислювався", - наголосив Вишинський.



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Скільки Вишинський заробляє як стендап-комік

Потім Аліна Доротюк запитала, скільки може отримати стендапер, якщо збирає Жовтневий палац.

"Це приблизно 3,5-4 тисячі доларів. А якщо ти ще й організатор цього всього, то ще більше. З Палацу спорту я не знаю, скільки точно. Але щось мені підказує, що 7 тисяч місць - то, скоріш за все, багато", - розповів Максим Вишинський.

Водночас він підкреслив, що він виступає не тільки на найбільших майданчиках країни.

"Ти можеш після Жовтневого поїхати виступати і для 50-60 людей за 20-30 доларів, за 50 доларів", - підкреслив він.



Макс Вишинський - відомий стендап-комік із Хмельницького, учасник шоу "Гуднайт Клаб", "Ліги сміху", неодноразовий переможець у "Розсміши коміка", автор студії "Квартал 95". У 2020-му став першим українським коміком, який виступив із сольним концертом у Жовтневому палаці, де зібрав 6 тисяч глядачів.

Народився 1990 року в Хмельницькому. Закінчив Київський національний економічний університет.

Одружений, разом із дружиною виховує доньку Ніку.