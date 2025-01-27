Наталка Денисенко розповіла, у скільки їй обійшлося нове авто, на яке вона збирала два роки

Нещодавно акторка Наталка Денисенко похвалилася покупкою нового авто , про яке мріяла. І тепер зірка українських фільмів та серіалів розповіла, у скільки їй обійшлася дороговартісна покупка.

Цими деталями селебриті поділилася під час розмови з журналістами програми "Ранок у великому місті", і РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, що відомо.

Як Денисенко коментує покупку машини

У січні вона стала володаркою новенького Mercedes-Benz. Під час спілкування з журналістами Денисенко зізналася, що давно хотіла їздити за кермом такого автомобіля.

За словами Наталки, їй навіть радили купити новий транспорт та позбутися старого, але вона раніше не наважувалася, оскільки була переконана, що витрачати кошти на подібне у період повномасштабної війни - не зовсім те, що варто робити. Проте згодом знаменитість таки змінила свою думку з цього приводу.

"Взагалі, це була моя мрія, і я дуже багато працювала цей рік. Моя продюсерка каже: "Наталко, ну це вже соромно, що ти їздиш на такій старій машині. Ну тобі вже треба статус якийсь показати свій". А дійсно, я собі цього не дозволяю, тому що війна, це не на часі, це може когось тригерити. Але потім я подумала, якщо так думати, то життя минає", - поділилася деталями акторка.

Наталка Денисенко (скриншот)

Денисенко сама не стала озвучувати суму, проте коли журналістка назвала приблизну вартість машини, то Наталка не стала заперечувати. Mercedes-Benz, про який мріяла акторка, коштує близько 60 тисяч доларів (приблизно 2 542 200 гривень). Щоб придбати машину, їй довелося збирати на неї два роки та плідно працювати.

"Ні, я думаю, що більше (ніж рік збирала кошти - прим. ред.). Десь два роки я відкладала", - сказала зірка.

Нагадаємо, про покупку машини Денисенко повідомила у своїх соцмережах та показала серію радісних stories. В одній із них вона зізналася, що "її маленька Наталочка всередині раділа", адже вона змогла здійснити свою мрію та сама заробити на цей автомобіль. Також акторка показала фото, яке мріяла зробити давно.

Наталка Денисенко купила нове авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko) Наталка Денисенко показала нове авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Хто така Наталка Денисенко

Це 35-річна акторка, зірка багатьох українських фільмів і серіалів. Вона заміжня за своїм колегою, актором Андрієм Федінчиком, який нині служить у ЗСУ. Разом подружжя виховує сина Андрія. Стосунки пари почалися на знімальному майданчику, де вони зіграли закохану пару.

Окрім офіційного весілля, зірки влаштовували весільне святкування на Мальдівах та інші. Загалом закохані зіграли чотири весілля, про що Денисенко розповідала у минулому. Для Федінчика це другий шлюб - раніше він був у законних стосунках із жінкою на ім'я Вікторія.

Наталка Денисенко з чоловіком та сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)