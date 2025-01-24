Зірка "Голосу країни" чесно відповів, що думає про мобілізацію чоловіків-артистів

Один із 10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025 KHAYAT, який раніше жорстко пройшовся по MARUV, Олегу Виннику, Потапу та іншим артистам-зрадникам , відповів, що думає про мобілізацію людей творчих професій.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

"Це питання, яке в контексті нашої реальності, але воно напряму стосується факту збереження культури. Звісно, ми живемо в цей час, коли стати "артистом" легко - заливаєш трек у TikTok і в тебе вже є можливість прокинутися відомим", - зазначив Андрій Хайат.

Водночас він підкреслив, що важливо думати про майбутнє і про те, що ми зможемо передати в культурному плані майбутнім поколінням.

"Я думаю, що в цьому питанні варто зважувати думками про майбутнє. Адже через десятки років певні імена сьогодення будуть частиною української культурної спадщини, яка буде важливою сторінкою і дзеркалом нашого часу для майбутніх поколінь", - вважає артист.

Тобто, за словами співака, важливо зберегти людей, які будуть передавати культурну спадщину нащадкам. Мова йде про людей творчих професій.

"Звісно, ми насамперед громадяни своєї країни, а вже потім художники, письменники, музиканти і так далі. Але я дуже сподіваюся, що момент, коли цінність культурних досягнень ляже на терези з існуванням нації, як такої, не настане. Бо можна зберегти землю, на якій не буде що сіяти. Ми маємо продовжувати це коло і щось передавати нащадкам, як це колись передали нам", - підсумував він.

Андрій Хайат (фото: instagram.com/ado.khayat)

Хто такий KHAYAT

Андрій Хайат - український співак і автор пісень, який працює в жанрі фолктроніки. Фіналіст вокального шоу "Голос країни", учасник національного відбору на "Євробачення-2019" і "Євробачення-2020", "Євробачення-2025".

Співаку 27 років. Народився в місті Знам'янка Кіровоградської області, де закінчив музичну школу за класом акордеон.

У 2019 році закінчив Національний педагогічний університет ім. П. Драгоманова за спеціальністю "акордеон". П. Драгоманова за спеціалізацією "Англійська та арабська мови".

Участь у шоу "Голос країни"

У 2019 році співак засвітився на шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях виконав українську народну пісню "В кінці греблі шумлять верби". Співак обрав команду Тіни Кароль.

На етапі "вокальних боїв" він разом із Гульназ Хасановою заспівав композицію "Равнодушие". За результатами вокальних боїв пройшов далі. На етапі нокаутів Хайат виконав українську народну пісню "Летить галка через балку" і за вибором тренера потрапив до чвертьфіналу (прямих ефірів шоу).

У першому прямому ефірі KHAYAT заспівав українську народну пісню "Ой, чий то кінь стоїть". За результатами виступу команди співак отримав найбільшу підтримку глядачів і автоматично став півфіналістом. У півфіналі виконав пісню "Плакала" гурту "Kazka". Під час розподілу голосів від Тіни Кароль отримав 51%, а за результатами глядацького голосування - 68% і потрапив до фіналу шоу.

На першому етапі фіналу артист заспівав "Весна" гурту "Воплі Відоплясова". У другому етапі разом із Тіною Кароль виконав композицію "Ніч яка місячна". За результатами фінального туру він вибув із проєкту, посівши третє місце.