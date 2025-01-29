Популярна співачка розповіла, яку доленосну пораду їй дав Артем Пивоваров

Дівчина зазначила, що вона зустрілася з артистом, щоб поговорити, коли закінчила працювати з продюсером і в неї відібрали псевдонім, під яким вона виступала.

"У нас була зустріч на каву, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. І я тоді припинила працювати з продюсером, думала, що мені робити, тому що в мене відібрали псевдонім Маша Краш. І я запитала в Артема, що мені робити - залишатися Машею Кондратенко чи, можливо, щось там намагатися вирішувати з цим псевдонімом. Тому що він такий звучний, він звучав класно", - поділилася співачка.

Пивоваров порадив їй нічого не вигадувати й не боротися за старий псевдонім.

"Він мені розповів просто свою історію, про те, що в нього було багато псевдонімів. Але успіх йому принесли саме його ім'я, саме його прізвище. Він сказав: "Це ти, це те, що закладено в тебе з дитинства, твоє ім'я, твоє прізвище, це якась власна енергія". Я в цьому плані з ним була згодна і вирішила залишитися Машею Кондратенко і жодного разу про це не пошкодувала", - підкреслила артистка.



Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Нагадаємо, Пивоваров - український співак, музикант, автор пісень, саунд-продюсер. Починав свою музичну кар'єру у складі різних гуртів, також працював під псевдонімом Art Rey. З 2014 року працює під своїм ім'ям.

2024 року Пивоваров феєрично виступив із трьома сольними концертами в київському Палаці спорту - 19, 20 і 22 квітня - і став першим артистом незалежної України, який це зробив. Співак представив приголомшливе масштабне шоу з технічно складними елементами.

Також співак наприкінці 2024 року підтримував українського боксера Олександра Усика в Саудівській Аравії. Він потужно виступив на відкритому тренуванні, перед пресконференцією та на інших заходах перед боєм-реваншем із Тайсоном Ф'юрі.