Український співак зламав ніс своїй фанатці просто на концерті (відео)

Артем Пивоваров на одному з трьох концертів у Палаці спорту зробив те, що з ним ніколи не відбувалося - він розбив ніс одній зі своїх прихильниць.

Про те, як це сталося та які наслідки за собою понесла ситуація, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -відео Артема.

Артем Пивоваров на концерті зламав ніс прихильниці

Певно, кожен знає, що концерти Пивоварова - це суцільне божевілля, у гарному сенсі цього слова, адже енергія яку демонструє Артем - це щось надзвичайне. Він літає, стрибає, бігає, активно спілкується з аудиторією і танцює шалені танці.

Цього року Артем зробив щось неймовірне - він зібрав три Палаци спорту поспіль, і це була його професійна мета. Як показав у своїх Instagram-stories артист, на його концертах було понад мільйон глядачів, і це у період війни.

Але під час одного з виступів Артем потрапив у неприємну ситуацію - у пориві енергії він кинув барабанну паличку до зали та випадково яка потрапила в обличчя дівчині та у наслідку розбила їй ніс.

У цей момент Пивоваров співав з Klavdia Petrivna, а фанатка просто хотіла підійти ближче і, так би мовити, "потрапила під удар".

Скриншот

Після цього казусу співак захотів вибачитися перед фанаткою та дізнатися як вона почувається. Та, зі слів дівчини, вона винна сама і не тримає образи на Артема.

"Це я сама. Я пробиралася до сестри й мені щось просто прилетіло в ніс дуже сильно. Воно того варте", - відповіла дівчина на вибачення Пивоварова.

Далі вони просто обійнялися й Артем видихнув з полегшенням, що ніхто не тримає на нього образ та ситуація не загострилась, а навпаки мирно вирішилась.