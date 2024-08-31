З макіяжем та голим торсом. Артем Пивоваров підкорив виступом на концерті Klavdia Petrivna
Співак Артем Пивоваров вразив фанів появою на першому сольному концерті загадкової співачки Klavdia Petrivna, яка вперше виступила на публіці й зняла маску.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), фрагмент виступу Пивоваров вже опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Як виглядав співак
Пивоваров вийшов на сцену, аби разом з Клавдією виконати їхню дуетну пісню "Барабан". І для цього артист вибрав дуже ефектний образ.
Було помітно, що співак зробив "рокерський" макіяж - на очах були чорні тіні. Також Артем блиснув пресом, адже приміряв для виходу на сцену незвичайний "верх" - з комірцем, але майже без тканини на торсі.
Пивоваров похизувався пресом (скріншот)
Пивоваров почувався дуже впевнено. Він "запалив" сцену, а потім "передав слово" Клавдії. Вона ж виконувала свою партію у капелюсі та масці, які вже стали її фірмовими аксесуарами.
Як реагує мережа
Фани Пивоварова були у захваті від його виступу та нового образу. Коментатори пригадали, що на початку кар'єри артист був більш брутальним, а нині міг вирішити повернутися до того амплуа.
Також користувачі пишуть:
- "Цей мейк заполонив всіх"
- "Вмієш здивувати"
- "Ну, розірвали!"
- "Я сподіваюсь, що пожежники чергували поруч про всяк випадок"
- "Я закохалася в ці очі"
- "Весь зал розірвали"
- "Артем нафарбований?? Щось незвичне і неочікуване, але hot".
До слова, раніше Слава Дьомін ошелешив зізнанням про маму, яка може підтримувати Путіна.
Окрім цього, нещодавно Анна Трінчер розсекретила, скільки витратила на послуги психолога.