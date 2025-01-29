Фаворитка Нацвідбору зізналася, чим її здивувала Тіна Кароль

Популярна українська співачка Маша Кондратенко, яка цьогоріч бере участь у Нацвідборі на Євробачення та вже потрапила в "десятку" фіналістів, чесно зізналася, чим її здивувала музичний продюсер конкурсу Тіна Кароль.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Кондратенка здивувало те, що відома артистка запам'ятала всіх учасників Нацвідбору і кожному давала поради, що покращити чи змінити.

"Тіна дуже уважна, вона все пам'ятає. Для мене було дуже великим здивуванням, коли ми прийшли на її сольний концерт, а вона кожного питала про пісню, пам'ятала всі правки. Враховуючи те, що в неї паралельно багато концертів, багато зйомок. Але вона все чітко пам'ятала. Вона дала мені класні поради з приводу того, як доопрацювати пісню", - зазначила співачка.

Також вона поділилася, якою була атмосфера під час прослуховування.

"Коли в нас було живе прослуховування, Тіна створила максимально затишну атмосферу. І хвилювання потихеньку відходило. Вона всіх розслабляла, запитувала, як справи. Тіна дуже турботлива й уважна до учасників. Тому я рада, що в нас цього року музичний продюсер саме вона", - підкреслила Маша Кондратенко.



Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Хто така Маша Кондратенко

Кондратенко - українська співачка, актриса і блогерка.

Майбутня зірка народилася 1999 року в Шостці, потім сім'я переїхала до Харкова.

З дитинства була творчою людиною і займалася музикою, батьки всіляко сприяли її творчому розвитку. Неодноразово брала участь у пісенних конкурсах і фестивалях. Мати Світлана завжди їздила з Марією на різні заходи. Вони відвідували безліч конкурсів, де в більшості випадків займали призові місця.

З дитинства вивчала французьку мову і вперше з'явилася на телебаченні з піснею Non, je ne regrette rien 2012 року, коли брала участь у талант-шоу "Голос. Діти" на телеканалі "1+1". Вона обрала команду Олега Скрипки.

На початку 2020 року Кондратенко брала участь у десятому сезоні талант-шоу "Голос країни".

Всеукраїнську популярність Маші Кондратенко приніс трек "Ванька-встанька", кліп на який за останній рік зібрав 30 млн переглядів на Youtube і став хітом на українських радіо.



Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)