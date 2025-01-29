Маша Кондратенко: На Євробаченні хочеться транслювати не тільки силу, але й слабкість

Про "шароварщину" та мемні пісні, про Тіну Кароль, Артема Пивоварова, особливі сенси конкурсної пісні та Євробачення, про конкуренцію та шоу "Голос країни" - в інтерв'ю РБК-Україна розповіла співачка Маша Кондратенко.

РБК-Україна розпитало Кондратенко про очікування від пісенного конкурсу, дружбу з Klavdia Petrivna та участь в талант-шоу, де її тренерами були Потап і Настя Каменських.

Цього року артистка бере участь у Нацвідборі та вже потрапила в "десятку" фіналістів, а на початку повномасштабної війни РФ проти України вона "завірусилася" як виконавиця хітів "Ванька-Встанька" та "Люлі-люлі".

– Почнемо з вашої конкурсної пісні. Про що вона?

– "No Time to Cry" - це пісня про нормальну ненормальність, якщо її описувати двома словами. Коли я її писала, мені дуже сильно хотілося додати наші народні мотиви. Адже, в принципі, з них почалась вся моя творча діяльність, коли я співала в дитинстві українські народні пісні. І для мене було важливо вставити в пісню нашу ДНК. Під час написання в мене була така візуальна картинка чітка: маленький будиночок, в якому видніється світло, а навколо повна темрява. І там живе родина, в якої ніби все добре, на перший погляд. Хтось займається своїми справами, є дитинка, яка грається. Але навколо темрява.

І це така паралель на стан кожного українця зараз. Мені дуже хотілося, щоб кожна людина просто це відчула. Коли ми вранці прокидаємось від обстрілів, а потім йдемо на роботу, або на якісь зустрічі - ніби все нормально, але на душі в нас дуже сильний тягар, який нам не дає жити повноцінне й нормальне життя. І все одно в пісні є меседж, що світло перемагає темряву. Це підкреслює саунд, який налаштовує на хвилю боротьби.

– Як з'явилася ця пісня? Ви писали її саме під Нацвідбір?

– Я писала її для Нацвідбору. Так вийшло, що тоді в мене вийшов альбом, а цією піснею я просто обнулилася від усього. В нас з моїм саундпродюсером Ромою було декілька спроб, було 3 чи 4 "демки", але жодна з них мені не подобалась. Ми шукали напрямок, деякі варіанти були більш динамічні та веселі. Але я зрозуміла, що це не те, з чим я хочу йти на Нацвідбір.

І ця пісня - саме та, з якою я хочу представляти нашу країну. Я не хотіла писати щось не в контексті війни. Бо, як на мене, Євробачення вже давно вийшло за рамки пісенного конкурсу, там кожен транслює свої меседжі, свої стани, свої погляди. Для мене було дуже важливо написати пісню, яка буде транслювати те, що відбувається в нас в Україні, але з надією на краще.

– Чи не боялися ви, що фанати можуть не так жваво сприйняти від вас настільки глибокий трек, аніж якби ви написали щось більш, скажімо, веселе або запальне?

– Якщо чесно, я про це чомусь не думала. Я знала, що всі від Маші Кондратенко очікують щось веселе, щось в стилі пісень "Ванька-Встанька", "Люлі-люлі" та інші. Але десь підсвідомо мені хотілося трохи здивувати людей і показати, яка є інша Маша, яка вона інакша, яка вона може бути. Я не закінчуюся на мемних піснях.

Є інший спектр моїх емоцій, музичних знань і навичок. І мені дуже хотілося показати інший бік, показати ту Машу, в якої творчий шлях почався з інших пісень. Тому я не хвилювалась, я розуміла, що можуть бути якісь коментарі. Деякі навіть зараз пишуть: "Блін, поїхала б з "Ванькою-Встанькою", точно перемогла б". Але я зовсім не шкодую про те, що я зробила саме цю пісню. І я знаю, що вона відгукується багатьом.

– Чому саме цього року ви вирішили брати участь у Нацвідборі?

– Бо раніше я не була готова, мені здається. Я не могла знайти, що саме мені хочеться транслювати, якою мені хочеться бути. Десь з 2022 року я могла подавати заявку, але я цього не робила, бо розуміла, що мені треба ще трошечки часу, щоб закумулювати в собі цю енергію, підготуватися.

Зараз я вже більш загартована, пройшла увесь хейт, увесь цей шлях від ненависті до себе до прийняття всього, що коїться зі мною. І просто я зрозуміла, що мені є що сказати на сцені Євробачення, тому я пішла саме цього року.

І я хочу представляти нашу країну. Пішла, щоб не просто взяти участь. У мене є чітка ціль - перемогти в Нацвідборі та представляти нашу країну на Євробаченні.

Маша Кондратенко на Нацвідборі (фото надане співачкою)

– Якщо ви переможете у Нацвідборі, яким буде ваш меседж на Євробаченні?

– Мені хочеться на Євробаченні транслювати не тільки силу, але й слабкість. Нагадати світові про те, що у нас в країні війна. Розповісти, що нам буває важко. Бо в усіх новинах українці - це сильний народ, який бореться вже багато років з сусідньою недодержавою. Але хочеться показати, що нам не завжди легко, що ми не завжди сильні. Хочеться щиро поділитись нашою трагедією. І, звісно, показати українську культуру. Адже попри все, що в нас відбувається, ми продовжуємо створювати, ми продовжуємо підтримувати наших людей творчістю і ми не стоїмо на місці.

– Ви слухали пісні інших учасників, які саме треки вам сподобалися?

– Мені, якщо бути чесною, всі фіналісти здаються цікавими. Мої друзі MOLODI, для яких конкурсна пісня - ще й супер особиста історія. І це відчувається! Пісня Влада Шерифа викликає емоцію. Трек KRYLATA чудовий. І композиція Ziferblat - гурту, з яким ми працюємо в одній музичній компанії GNS (geisha ninja samurai). Мені дуже подобається їхній приспів. Словом, всі достойні, але все вирішиться під час живих виступів.

– Якщо не ви, хто на вашу думку має перемогти?

– Це складне запитання для мене. Бо коли в мене є конкуренція, мені прямо зносить трошечки дах. Якщо бути чесною, то мені зараз насправді важко. Враховуючи те, що в цьому відборі деяка частина учасників - це мої друзі, мої хороші знайомі. І мені важко сказати, хто має перемогти. Все стане зрозуміло, коли вже будуть живі виступи 8 лютого. І тоді всі зрозуміємо, хто готовий представляти нашу країну і морально, і своїми здібностями вокальними та артистичними.



Маша Кондратенко зізналася, чи боїться конкуренції на Нацвідборі (фото надане співачкою)

– Ви сказали про конкуренцію. Для вас це зайвий привід для стресу чи все ж мотивація?

– І те, і те. Просто ти себе настільки змучуєш цією конкуренцією, коли читаєш всі коментарі, дивишся всі огляди... І це стрес, це реально дуже великий стрес. Бо я все дитинство провела на конкурсах і зараз мене ніби відкинуло в минуле, коли там були якісь учасники, яких ти вже знаєш, які сильні. І ти не те що боїшся з ними змагатися, але ти знаєш, що це буде важке змагання. І зараз для мене це працює і в мотивацію, і в стрес.

Але я намагаюсь балансувати та зосередитись на собі. Бо стрес і хвилювання, вони можуть згубити живий виступ дуже сильно. Тому я намагаюсь з цим боротися зараз.

– Цього року активно обговорюється те, що Тіна Кароль вперше стала музичною продюсеркою. І багатьох цікавить те, як вона комунікує та працює з фіналістами. Як ви можете описати цей досвід станом на зараз?

– Тіна дуже уважна, вона все пам'ятає. Для мене було дуже великим здивуванням, коли ми прийшли на її сольний концерт, а вона кожного питала про пісню, пам’ятала всі правки. Враховуючи те, що в неї паралельно багато концертів, багато зйомок. Але вона все чітко пам'ятала. Вона дала мені класні поради з приводу того, як доробити пісню.

Коли в нас було живе прослуховування, Тіна створила максимально затишну атмосферу. І хвилювання потихеньку відходило. Вона всіх розслабляла, питала як справи. Тіна дуже турботлива та уважна до учасників. Тому я рада, що у нас цього року музичний продюсер саме вона.

Маша Кондратенко зізналася, чим її вразила Тіна Кароль (фото надане співачкою)

– Вона вам давала якісь правки щодо пісні?

– Так, але це були більше пропозиції, мені здається. Саме за її порадою ми додали дитячий хор на приспіви. І це було просто геніальне рішення, пісня заграла новими фарбами. І я рада, що в моїй пісні тепер ще співають і дітки.

– Поговоримо про минуле. У 2012 році ви брали участь в "Голос. Діти", де Кароль була суддею. Чому тоді ви пішли саме до Олега Скрипки та що вам тоді дав цей конкурс?

– Якщо сказати відверто, там в телеверсії деякі моменти підрізали. Тоді Тіна казала, що повернулася до мене, бо просто не могла не оцінити мій талант. Але сказала, що мені треба йти до команди Олега Скрипки, бо я співала французькою, а всі ми знаємо, що він довгий час жив у Франції, співає французькою. Тобто Тіна мене м'яко сказала, що мій шлях точно в команду Скрипки.

Я й сама, коли йшла на конкурс, одразу хотіла в його команду, бо розуміла, що в нас з ним станеться таке прям суперпорозуміння в нашому коханні до Франції, французької музики та мови. Але Тіна протягом цього дитячого "Голосу" мене дуже сильно підтримувала і від неї було багато теплих слів. Тоді я була 11-річною дитиною, для мене це було дуже цінно.

І той проект мені дуже сильно допоміг повірити, що всі мрії здійснюються і що все реально. Бо я з простої сім'ї, я не знала, як взагалі потрапити в шоу-бізнес. І "Голос" довів, що все можливо, цей проект був для мене надважливим.

– У 2020 році, вже на дорослому "Голосі", ви стали напівфіналісткою. Чого вам не вистачило, щоб тоді перемогти?

– Мені здається, що той "Голос" стався в достатньо вразливий для мене період життя. Коли я знялася в серіалі "Школа", коли я не працювала над музикою. І тому в мене було дуже мало практики на той момент, мало досвіду, мало виступів. Бо після знімань в серіалі були якісь інтерв’ю, інші прояви, але не музика. В той час мене всі знали як акторку. І мене це в якийсь період дратувало, бо перш за все я співачка, а потім вже акторка. Тому мені трошечки забракло практики.



Зірка "Голосу країни" зізналася, що дав їй проект (фото надане співачкою)

– На "Голосі" вашими тренерами були Потап і Настя. Що можете сказати про них зараз?

– Навіть не знаю, що сказати. Потап зробив хіти, на яких я виросла. Настю я дуже поважаю як вокалістку та справжню трудягу. Але часи змінюються, люди змінюються. Зараз ми не спілкуємось, адже кожен йде своїм шляхом.

– Ваші треки "Ванька-Встанька", "Ведмеді-балалайки", "Люлі-люлі" - їх називали "байрактарщиною", їх критикували. Хоча вони зібрали шалені перегляди. В чому секрет успіху цих пісень?

– Секрет успіху в часі. В тому, що вони були вчасними, що вони підіймали настрій, повертали якусь надію. На початку повномасштабної війни я випустила трек "Чекаю на тебе", який присвятила своїй сестрі, в якої чоловік на фронті. Але я зрозуміла, що хочеться якось підтримати людей. І написалась пісня "Ванька-Встанька". І це було вчасно, це було просто, легко. Це те, чого потребували люди в той момент.

– А як ви реагували на негативні коментарі та закиди про "шароварщину"?

– Звісно, мене це засмучувало, але я розуміла, що саме я запустила цю серію мемних пісень, які в той момент підтримували, давали надію. Мені писали військові, казали, що ці пісні їм допомагають. Вони знімали дуже багато відео мені, я передавала їм відеовітання. І тому я розуміла, для чого це роблю. А хейт - це тимчасове.



Маша Кондратенко чесно відповіла, чи ображали її закиди про "шароварщину" (фото надане співачкою)

– А вас дратувало те, що інші почали створювати аналогічні треки? Це було прямим бажанням просто повторити ваш успіх?

– Класно, що я могла задати цей тренд, який всі захотіли підхопити. Це лише доводить своєчасність і успішність моїх пісень. Я нічого поганого в цьому не бачу. Чудово бути натхненням для когось. Особливо, коли це не просто копіювання, а самодостатня робота.

– Тоді ви не боялися що можете стати заручницею образу та пісень про "Ваньку-Встаньку"?

На той момент я про це не думала. Просто робила те, що мені подобалось, те, що я вважала потрібним. Мене насправді і досі називають співачкою однієї пісні, але це дуже маленький відсоток людей. Бо багато хто чув інші мої пісні, чув мій перший альбом. Якщо ви ще ні - обов’язково зацініть, Називається "Знайшла свій щоденник". Ви зрозумієте, що я дуже різна.

Людина, як і її пісні, не може бути постійно однаковою. Ти постійно змінюєшся, змінюються смаки, настрій, обставини життя навколо. Тому це нормально писати різні пісні в різний період життя.

– Говорять, що саме Артем Пивоваров порадив вам відмовитися від всіх псевдонімів і виступати саме як Маша Кондратенко. Чим він це аргументував?

– В нас була зустріч на каву, за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. І я тоді припинила працювати з продюсером, думала, що мені робити, бо в мене відібрали псевдонім Маша Краш. І я спитала в Артема, що мені робити - лишатись Машею Кондратенко чи, можливо, щось там намагатися вирішувати з цим псевдонімом. Бо він такий звучний, він звучав класно.

Він мені розповів просто свою історію, про те, що в нього було багато псевдонімів. Але успіх йому принесли саме його ім'я, саме його прізвище. Він сказав: "Це ти, це те, що закладено в тебе з дитинства, твоє ім'я, твоє прізвище, це якась власна енергія". Я в цьому плані з ним була згодна і вирішила залишитися Машею Кондратенко і жодного разу про це не пошкодувала.



Маша Кондратенко зізналася, яку пораду їй дав Пивоваров (фото надане співачкою)

– Поговоримо про Klavdia Petrivna. Як взагалі з'явилася ця ідея з інтригою і тим, що ви робили натяки, ніби ви можете бути Клавдією?

– Ну, ідея з'явилася геть випадково. Я не хочу розкривати всі подробиці нашого спілкування, але це була авантюра з двох боків, в яку ми так вирішили зайти разом. І все сталося так, як ми і хотіли. Люди були зацікавлені. Мені здається, що це такий піар-хід, яких давно не було в Україні. Давно не було усього цього: бурі емоцій в людей, питань, відсутності відповідей. Тому все вийшло класно. Авантюра вдалася.

– Коли Соломія Опришко зняла маску та дала перший сольник, реакція була досить неоднозначною. Деякі користувачі почали критикувати співачку, нібито її виступ наживо не такий сильний та потужний, як на студійних записах. В той момент ви її підтримали?

– Звичайно. Я вважаю, що Klavdia Petrivna велика молодець, бо перші сольні концерти в Палаці спорту - це дуже відповідально, це дуже страшно. І я навіть коли я бачила після концертів коментарі в бік Клави, я відповідала людям, які її хейтили. Я писала про те, що людина вперше виступала на такій великій сцені. Треба мати повагу! І насправді це було класно! І вона зарядила всіх своєю енергією, вона заспівала улюблені хіти людей, тому звісно я її підтримувала, і як артистку, і як подругу.



Маша Кондратенко висловилася про Klavdia Petrivna (фото надане співачкою)

– Зараз ми бачимо, що соцмережі, наприклад TikTok, можуть дати чимало популярності новим артистам. І на тлі цього талант-шоу та всі ці конкурси відходять у минуле?

– Як людина, яка на цих конкурсах виросла, точно скажу, що ні. Вони не застарілі, вони не в минулому. Такі шоу мають бути. Звісно, соцмережі це класно. Це платформа, на якій можна продавати свій продукт, на якій можна свою творчість транслювати. Але люди можуть стати лінивими. Ці всі конкурси дають багато, це виступ в стресових умовах, велика сцена, справжні професійні наставники та великий досвід в короткі строки. В TikTok такий не отримаєш.

– Назвіть 3 факти про себе.

– Я не стерва, якою мене вважають люди в мережі. Я дуже добра. Просто багато такого чую, нібито виглядаю так. Але я дуже добра і мила.

В мене дуже маленький зріст - 1 метр 57 сантиметрів. Багато хто думає, що я висока. А потім сильно дивуються, коли мене бачать у житті.

І ще в мене є родимка на губі, яка передалась мені від прабабусі.