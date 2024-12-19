Бій Усика з Ф'юрі. Пивоваров потужно виступив на відкритому тренуванні (відео)

Бій-реванш Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться вже 21 січня. Український боксер вже прибув до Саудівської Аравії та провів відкрите тренування, на якому наживо виступав співак Артем Пивоваров.

Як тренувався Усик та чим вражав Пивоваров - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Так, співак влаштував неймовірний музичний супровід для боксера. Усик вийшов на ринг під спів Пивоварова, він пританцьовував та посміхався, мав впевнений вигляд та вразив присутніх своєю енергійністю.

Відкрите тренування Усика (скріншот)

Сам Пивоваров не тільки співав наживо. Артист, відомий своїми яскравими виступами, не захотів просто стояти та виконувати свої хіти.

Пивоваров на тренуванні Усика (скріншот)

Артем "запалив" потужним виконанням, а ще показав свої "фірмові трюки" - під час виступу він високо забрався та вже звідти, тримаючись однією рукою, заспівав "Ой на горі".

Пивоваров та Усик поділилися відео з тренування й зібрали чимало схвальних коментарів. Мережа підтримує боксера та хвалить співака.

У коментарях юзери пишуть: