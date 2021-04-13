Помощь предпринимателям в 2021 году: кто из ФОП не попал в список на выплаты
В Кабинете министров обновили список физических лиц-предпринимателей, которые имеют право на получение помощи на период карантина в размере 8 тысяч гривен.
Новый перечень отличается от того списка, который был в 2020 году. Кто не имеет право на помощь от государства, сообщили на сайте правительства.
Кто не попал в новый список
- Гостиницы и учреждения временного проживания (размещение на время отпуска и другие временные проживания)
- Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления
- Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
- Ремонт оборудования связи и электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения
- Ремонт бытовых приборов, обуви и кожаных изделий, мебели, часов и ювелирных изделий
- Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Также на помощь не могут рассчитывать те предприниматели, у которых есть задолженности по выплате налогов, а также те, у кого есть наемные работники со средним уровнем заработка выше 30 тысяч гривен в месяц.
Стоит отметить, что в 2021 году в список попали такие предприниматели:
- Розничная торговля скобяными изделиями
- Розничная торговля стройматериалами
- Розничная торговля санитарно-техническими изделиями
Право на выплату помощи в размере 8 тысяч гривен имеют те предприниматели и наемные работники, которые понесли убыток в регионах с дополнительными карантинными ограничениями. Подавать документы можно с помощью портала "Дія" или через мобильное приложение.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно оформить помощь предпринимателям в "красных" зонах.
А также рассказывали о том, кому придется вернуть помощь в размере 8 тысяч гривен.