Помощь предпринимателям в 2021 году: кто из ФОП не попал в список на выплаты

В Кабинете министров обновили список физических лиц-предпринимателей, которые имеют право на получение помощи на период карантина в размере 8 тысяч гривен.

Новый перечень отличается от того списка, который был в 2020 году. Кто не имеет право на помощь от государства, сообщили на сайте правительства.

Кто не попал в новый список

Гостиницы и учреждения временного проживания (размещение на время отпуска и другие временные проживания)

Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления

Ремонт компьютеров и периферийного оборудования

Ремонт оборудования связи и электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения

Ремонт бытовых приборов, обуви и кожаных изделий, мебели, часов и ювелирных изделий

Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

Также на помощь не могут рассчитывать те предприниматели, у которых есть задолженности по выплате налогов, а также те, у кого есть наемные работники со средним уровнем заработка выше 30 тысяч гривен в месяц.

Стоит отметить, что в 2021 году в список попали такие предприниматели:

Розничная торговля скобяными изделиями

Розничная торговля стройматериалами

Розничная торговля санитарно-техническими изделиями

Право на выплату помощи в размере 8 тысяч гривен имеют те предприниматели и наемные работники, которые понесли убыток в регионах с дополнительными карантинными ограничениями. Подавать документы можно с помощью портала "Дія" или через мобильное приложение.