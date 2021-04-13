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Помощь предпринимателям в 2021 году: кто из ФОП не попал в список на выплаты

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 08:01
Помощь предпринимателям в 2021 году: кто из ФОП не попал в список на выплаты Фото: кому в Украине не выплатят карантинные 8 тысяч гривен (flickr.com/Національний банк України)
Автор: Анна Шиканова

В Кабинете министров обновили список физических лиц-предпринимателей, которые имеют право на получение помощи на период карантина в размере 8 тысяч гривен.

Новый перечень отличается от того списка, который был в 2020 году. Кто не имеет право на помощь от государства, сообщили на сайте правительства.

Кто не попал в новый список

  • Гостиницы и учреждения временного проживания (размещение на время отпуска и другие временные проживания)
  • Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления
  • Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
  • Ремонт оборудования связи и электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения
  • Ремонт бытовых приборов, обуви и кожаных изделий, мебели, часов и ювелирных изделий
  • Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

Также на помощь не могут рассчитывать те предприниматели, у которых есть задолженности по выплате налогов, а также те, у кого есть наемные работники со средним уровнем заработка выше 30 тысяч гривен в месяц.

Стоит отметить, что в 2021 году в список попали такие предприниматели:

  • Розничная торговля скобяными изделиями
  • Розничная торговля стройматериалами
  • Розничная торговля санитарно-техническими изделиями

Право на выплату помощи в размере 8 тысяч гривен имеют те предприниматели и наемные работники, которые понесли убыток в регионах с дополнительными карантинными ограничениями. Подавать документы можно с помощью портала "Дія" или через мобильное приложение.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно оформить помощь предпринимателям в "красных" зонах.

А также рассказывали о том, кому придется вернуть помощь в размере 8 тысяч гривен.

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