Допомога підприємцям у 2021 році: хто з ФОП не потрапив в список на виплати

У Кабінеті міністрів оновили список фізичних осіб-підприємців, які мають право на отримання допомоги на період карантину у розмірі 8 тисяч гривень.

Новий перелік відрізняється від того списку, який був у 2020 році. Хто має право на допомогу від держави, повідомили на сайті уряду.

Хто не потрапив у новий список

Готелі та заклади тимчасового проживання (розміщення на час відпустки та інші тимчасові проживання)

Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

Ремонт комп'ютерів і периферійного обладнання

Ремонт обладнання зв'язку та електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

Ремонт побутових приладів, взуття та шкіряних виробів, меблів, годинників і ювелірних виробів

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

Також на допомогу не можуть розраховувати ті підприємці, у яких є заборгованості по виплаті податків, а також ті, у кого є наймані працівники із середнім рівнем заробітку вище 30 тисяч гривень в місяць

Варто відзначити, що у 2021 році в список потрапили такі підприємці:

Роздрібна торгівля залізними виробами

Роздрібна торгівля будматеріалами

Роздрібна торгівля санітарно-технічними виробами

Право на виплату допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають ті підприємці та наймані працівники, які зазнали збитків у регіонах з додатковими карантинними обмеженнями. Подавати документи можна за допомогою порталу "Дія" або через мобільний додаток.