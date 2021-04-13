Допомога підприємцям у 2021 році: хто з ФОП не потрапив в список на виплати
У Кабінеті міністрів оновили список фізичних осіб-підприємців, які мають право на отримання допомоги на період карантину у розмірі 8 тисяч гривень.
Новий перелік відрізняється від того списку, який був у 2020 році. Хто має право на допомогу від держави, повідомили на сайті уряду.
Хто не потрапив у новий список
- Готелі та заклади тимчасового проживання (розміщення на час відпустки та інші тимчасові проживання)
- Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
- Ремонт комп'ютерів і периферійного обладнання
- Ремонт обладнання зв'язку та електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
- Ремонт побутових приладів, взуття та шкіряних виробів, меблів, годинників і ювелірних виробів
- Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
Також на допомогу не можуть розраховувати ті підприємці, у яких є заборгованості по виплаті податків, а також ті, у кого є наймані працівники із середнім рівнем заробітку вище 30 тисяч гривень в місяць
Варто відзначити, що у 2021 році в список потрапили такі підприємці:
- Роздрібна торгівля залізними виробами
- Роздрібна торгівля будматеріалами
- Роздрібна торгівля санітарно-технічними виробами
Право на виплату допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають ті підприємці та наймані працівники, які зазнали збитків у регіонах з додатковими карантинними обмеженнями. Подавати документи можна за допомогою порталу "Дія" або через мобільний додаток.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно оформити допомогу підприємцям у "червоних" зонах.
А також розповідали про те, кому доведеться повернути допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.