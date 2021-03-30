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Карантинные выплаты для ФЛП: кто сможет получить помощь в 2021 году

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 17:03
Карантинные выплаты для ФЛП: кто сможет получить помощь в 2021 году В Украине снова начнут выплачивать компенсацию за карантин (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Верховная рада проголосовала за возобновление компенсации физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые пострадали от карантина. За законопроект №5300 проголосовало 312 народных депутатов. Из государственного бюджета выделят по 8 тысяч гривен, но по решению местных властей могут добавить и дополнительные деньги.

Кто сможет получить компенсацию от государства, как ее оформить и какие нужны будут документы – читайте в нашем материале ниже.

Кто сможет получить помощь

Компенсация за карантин положена физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, чей вид основной деятельности определен Кабинетом министров. Новый перечень видов деятельности Кабинет министр утвердит после вступления в силу закона.

Во время локдауна в 2020 году в этот список попали работники и ФЛП в сфере общественного питания, торговли непродовольственными товарами, сферы развлечений – с определенными кодами ВЭД.

Когда нужно подать документы и когда начнут выплачивать помощь

Подать заявку на получение помощи нужно в течение 30 дней с момента усиления карантина в регионе. Выплаты начнут осуществлять через 10 дней после подписания закона президентом и вступления в силу. Новая программа рассчитана на весь 2021 год.

Как подать документы

Подать документы можно через портал "Дия", а также с помощью мобильного приложения "Дия".

Подача документов через портал:

  • Регистрация или авторизация на портале в личном кабинете. Для этого нужна электронная подпись или BankID
  • Выбрать раздел "Услуги" – "Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам".
  • Далее данные гражданина будут проверяться в реестре застрахованных лиц пенсионного фонда Украины.
  • После – нужно подтвердить текущее место работы.
  • Указать номер своего гривневого счета в формате IBAN
  • Проверить и отправить заполненное заявление.

Подача документов через приложение:

  • Авторизоваться в приложении "Дия" (с помощью Приват24, BankID или Monobank)
  • Выбрать раздел "Услуги" – "Получить помощь".
  • Далее данные будут проверяться в реестре застрахованных лиц пенсионного фонда Украины.
  • Ввестие номер своего гривневого счета в формате IBAN.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили размер компенсации ФЛП за локдаун.

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