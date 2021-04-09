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Выплаты за карантин: кому придется вернуть полученные деньги

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 20:46
Выплаты за карантин: кому придется вернуть полученные деньги Фото: в Украине возвращаются выплаты ФОПам за карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже скоро в Украине начнут выплачивать по 8 тысяч гривен ФОПам за ограничения работы в "красной" зоне карантина. Однако правительство предусмотрело механизм лишения выплаченой помощи.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Если предприниматель или работник укажет неправдивую информацию для получения 8 тысяч гривен и получит помощь, то ее придется вернуть государству. После выявления недостоверной информации Пенсионный фонд должен сообщить об этом застрахованное лицо.

Затем органы Пенсионного фонда выдают решение о возмещении помощи застрахованными лицами и присылают его "нарушителям". Вернуть полученные средства нужно в течение 10 рабочих дней со дня направления решения.

Если застрахованное лицо не вернет средства в срок, то они будут взысканы принудительно через Государственную исполнительную службу.

Напомним, сегодня Кабмин опубликовал постановление о выплатах ФОПам за карантин. Согласно документу, карантинные выплаты смогут получить те же самые предприниматели, которые получили помощь во время зимнего локдауна.

Как писало РБК-Украина, на выплаты ФОПам из госбюджета планируют выделить почти 3 млрд гривен, этого хватит для помощи более чем 360 тысячам украинцам.

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