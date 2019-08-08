Похорон за деньги налогоплательщиков: стали известны льготы для нардепов

В Верховной Раде в девятом созыве будут представители пяти партий, а также кандидаты от десяти партий и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам. Список льгот для народных депутатов дополняется, но неизменными остаются штат помощников, бесплатная медицина и транспортные льготы. Об этом сообщает "24 канал".

Каждый народный депутат может иметь в штате более 30 помощников-консультантов. При этом в дополнение к своей зарплате (около 30 тысяч гривен) нардеп получает 50 тысяч гривен на зарплаты своим 5 помощникам.

Инфографика: 24tv.ua

Кроме зарплаты депутат получает доплаты за научную степень, почетное звание. Для тех кто, не из Киева, или кто живет дальше чем за 30 км от столицы, предусмотрены выплаты на аренду жилья и оплату проживания в отеле "Киев". По словам депутатов, эти деньги они не получают на руки, и все расчеты с арендодателем производит Рада.

Закон также предусматривает компенсацию на проезд, которая составляет до 8 тысяч гривен в месяц. Кроме того, нардепы имеют право на внеочередное приобретение билетов на самолет, поезд, автобус и водные виды транспорта.

Депутаты также имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, а также похороны. Это касается всех депутатов, и даже бывших. Отпуск у народных депутатов составляет 45 суток.

Напомним, что Владимир Зеленский приехал в Трускавец, чтобы проэкзаменовать новых "Слуг народа".

Ранее сообщалось о том, что Зеленский предложил отменить визы для иностранных пациентов. По мнению президента, это поможет развитию медицинского туризма.