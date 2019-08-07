ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Отменить, но не полностью: в "Слуге народа" заговорили о неприкосновенности депутатов

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 18:47
Отменить, но не полностью: в "Слуге народа" заговорили о неприкосновенности депутатов
Депутаты "Слуги народа" высказались об отмене депутатской неприкосновенности (Коллаж РБК-Украина)

Депутаты объяснили, что именно они хотели бы оставить

Кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Роксолана Пидлас высказалась об отмене депутатской неприкосновенности и отметила, что новоизбранным депутатам нужно будет сохранить политический иммунитет. Об этом она рассказала в своем комментарии для издания OBOZREVATEL.

В частности, депутаты из "Слуги народы" готовы снять депутатскую неприкосновенность только частично, чтобы только Генеральный прокурор Украины мог возбудить уголовное дело против народного депутата.

"Нельзя привлекать депутата к ответственности за голосования и высказывания. Кроме этого, должны оставаться предохранители от давления: например, возбуждение уголовного дела возможно только по решению Генерального прокурора. Это защитит нардепов от политически мотивированных дел на местах", - подчеркнула Пидласа.

То есть, речь идет о внесении изменения в статью 80 Конституции – в части отмены самой неприкосновенности и в части отмены необходимости согласия Верховной Рады на привлечение к ответственности.

Роксолана Пидласа добавила, что новоизбранным депутатам не хочется, чтобы дело мог завести любой районный прокурор.

"Но есть внутрипартийная дискуссия касательно порядка привлечения к ответственности. Мы все-таки не хотим, чтобы любой районный прокурор имел возможность завести дело на депутата — это будет использоваться для того, чтобы влиять на функцию контроля народного депутата", - добавила будущий нардеп.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы зарплаты членов ЗЕ-команды и выяснилось, что Богдан работает бесплатно.

А также мы рассказывали о том, что у Зеленского сделали заявление о доступе к ВКонтакте и Одноклассники.

Опубликован официальный список новоизбранных нардепов Раздача портфелей: кто в "Слуге народа" может возглавить ключевые комитеты Верховной рады
Новости Украины неприкосновенностьдепутатыСлуга народа
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь