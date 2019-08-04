Учились уму разуму: как прошел тренинг "Слуг народа" в Трускавце

Зеленский в Трускавце – как проходил тренинг слуг народа (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский приехал в Трускавец, чтобы проэкзаменовать новых "Слуг народа"

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа прибыл с визитом в Трускавец, Львовская область, чтобы по окончании тренинга "школа молодого нардепа", проэкзаменовать новоиспеченных "слуг народа". Обучение длилось всего неделю, но она была очень насыщенной. "Страна.ua" вспомнила, как это было.

Открытая часть интенсива

Тренинг новых членов команды "Зе" начался 29 июля в самых дорогих отелях Трускавца - "Риксосе" и "Женеве". Дмитрий Разумков, который открыл первый день тренингов, рассказал, что более доступное место найти просто не успели.

"Сегодня будут рассказывать о вашем становлении политиками, потому что большинство из вас пока такими не являются. Вы должны думать о том, что хотите услышать о себе от избирателей спустя пять лет", – заявил Разумков.

Вместе с ним выступил глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Преподаватели этой школы начитывали будущим депутатам курс-интенсив. В первый день прессу пускали на тренинги почти без ограничений - поэтому информации было больше всего.

Уже со старта будущим нардепам начали намекать, что они пока ничего из себя не представляют. Для этого им показывали "антипримеры". Например, спрашивали, какими депутатскими достижениями известен экс-комбат Юрий Береза. Большинство не смогло ответить на этот вопрос.

Ряд вопросов касался ожиданий депутатов от их будущей работы. К примеру: "По вашему мнению, к концу вашей каденции в парламенте вы будете более известны или менее известны за свои достижения, чем другие депутаты?". Судя по ответам, большинство присутствующих считают, что затмят своих коллег.

"Практически все считают, что будут лучшими. Такого точно не будет. Те, кто ответили положительно, – не живут в реальности", – заявил Милованов.

Закрытая часть интенсива

Последующие лекции проходили в полузакрытом режиме. Каких-то журналистов (например, с "1+1" Игоря Коломойского) пускали в "Риксос" и "Женеву", но основную массу СМИ - нет. Несмотря на это, каждый день происходили утечки информации, по которым можно составить общую картину.

На закрытых тренингах речь шла о лекциях по бюджетному процессу, налогам, макроэкономике и "прыжке оленя" - идеях, как запустить экономический рост в стране на уровне 7% в год. Среди лекторов - сам Милованов, экс-министр финансов времен Ющенко Виктор Пинзеник и другие.

Одним из главных скандалов закрытой части тренингов стало выступление советника Зеленского Никиты Потураева. Видео оказалось в распоряжении "Страны". На нем Потураев, которого представили членом "идеологической группы", сделал довольно одиозное заявление.

"Давайте разберемся, прежде, чем начнем работать (а я буду работать вместе с вами), кто мы такие. ... Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам про это уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас, в это время, еще в детский сад ходили... Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал", - заявил он.

Зеленский в Трускавце – как проходил тренинг слуг народа (видео: youtube.com/Страна.ua)

Заявление Никиты Потураева вызвало эффект разорвавшейся бомбы в соцсетях. Он учил "как власть имеющий", но по сути и сам бы не прошел в Раду, если бы не бренд "Слуги народа". Сеть посчитала, что заявление советника Зе по идеологии напомнило технологии, использующиеся в сектах. Нивелирование отдельных участников и возвеличивание "божества", на которое все должны равняться. Очередным "подтверждением" сектантства стал ролик, на котором "слуги народа" делают прыжки. После пользователи сети разочаровались, так как прыжки были связаны с простой физической активностью, которая необходима для восстановления организма.

"Тренинг должен проходить с элементами движений, иначе мы за 13 часов работы ежедневно будем иметь кучу болезней", - объяснил эти прыжки Зе-кандидат.

Сколько стоил тренинг?

Также стало известно, в каких номерах живут будущие депутаты. Фото опубликовал самый молодой нардеп от президентской партии Святослав Юраш. Стоимость самого бюджетного двухместного номера - от 3500 грн.

Зеленский в Трускавце – как проходил тренинг слуг народа (скриншот: twitter.com)

Зеленский в Трускавце – как проходил тренинг слуг народа (фото: twitter.com)

Зеленский - экзаментор

3 августа на закрытие обучающего интенсива для депутатов "Слуга народа" приехал президент Владимир Зеленский и шеф его Офиса Андрей Богдан. Он приехал в "Риксос" после обеда и провел закрытую встречу с избранными депутатами.

Перед визитом главы государства в отеле ужесточили правила входа - при входе проходил жесткий досмотр госохраны, а некоторых - включая будущих депутатов - даже разували.

На страницах в соцсетях и сайте президента ничего о встрече с Зе-нардепами в Трускавце нет. Итоги обучения подвел Тимофей Милованов - руководитель тренингов. Он заявил, что студенты оказались "неповерхностными" и "неагрессивными". "Большинство хочет учиться", - заявил глава Киевской школы экономики. Он также заявил, что СМИ "поверхностные, их не интересует суть, и они почти не понимают, что происходит".

Он также заявил, что его школа получала финансирование от фонда Сороса. По его мнению, трускавецкая школа - это "чрезвычайное явление в области образования".

Зеленский в Трускавце – как проходил тренинг слуг народа (скриншот: facebook.com)

А в конце тренинга его участникам выдали "Самоучитель по лидерству в иллюстрациях".

Зеленский в Трускавце – как проходил тренинг слуг народа (фото: Страна.ua)

Напомним, что "Слуга народа" выдвинет Разумкова на пост спикера Рады.