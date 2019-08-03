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Зеленский предложил отменить визы для иностранных пациентов

Новости » Политика    03.08.2019 - 13:49
Зеленский предложил отменить визы для иностранных пациентов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По мнению Зеленского, это поможет развитию медицинского туризма

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визы для иностранцев, которые часто получают медицинские услуги в Украине. Об этом он заявил во время рабочего визита во Львовскую область, передает РБК-Украина.

Так, глава государства предложил отменить визовый режим со странами, граждане которых часто приезжают в Украину для получения медицинских услуг.

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел. Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти препятствия в пересечении границы", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что отмена визового режима поможет развить медицинский туризм в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обязал народного депутата Андрея Иванчука профинансировать ремонт дорог в Ивано-Франковской области. Глава государства обязал Иванчука найти 175 млн гривен для ремонта дороги в области.

РБК-Украина писало, что Зеленский посетил с рабочим визитом Ивано-Франковскую область. В ходе визита президент представил нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля, а также обсудил вопрос отсутствия дорог в области.

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Новости Украины Владимир Зеленскийвизовый режиммедицина
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