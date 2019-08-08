Похорон за гроші платників податків: стали відомі пільги для нардепів

У Верховній Раді в дев'ятому скликанні будуть представники п'яти партій, а також кандидати від десяти партій і 46 самовисуванців в одномандатних округах. Список пільг для народних депутатів доповнюється, але незмінними залишаються штат помічників, безкоштовна медицина і транспортні пільги. Про це повідомляє "24 канал".

Кожен народний депутат може мати у штаті понад 30 помічників-консультантів. При цьому на додаток до своєї зарплати (близько 30 тисяч гривень) нардеп отримує 50 тисяч гривень на зарплати своїм 5 помічникам.

Інфографіка: 24tv.ua

Окрім зарплати, депутат отримує доплати за науковий ступінь, почесне звання. Для тих, хто не з Києва, або хто живе далі, ніж за 30 км від столиці, передбачені виплати на оренду житла та оплату проживання в готелі "Київ". За словами депутатів, ці гроші вони не одержують на руки, і всі розрахунки з орендодавцем проводить Рада.

Закон також передбачає компенсацію на проїзд, яка складає до 8 тисяч гривень на місяць. Крім того, нардепи мають право на позачергове придбання квитків на літак, поїзд, автобус і водні види транспорту.

Депутати також мають право на безкоштовне медичне обслуговування, а також похорон. Це стосується всіх депутатів, і навіть колишніх. Відпустка у народних депутатів становить 45 діб.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський приїхав до Трускавця, щоб проекзаменувати нових "Слуг народу".

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський запропонував скасувати візи для іноземних пацієнтів. На думку президента, це допоможе розвитку медичного туризму.