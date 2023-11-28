Відомий український співак зі скандалом розлучається з дружиною після 20 років шлюбу
Дружина фронтмена українського гурту "Скай" Олега Собчука заявила, що вони розлучаються після 20 років шлюбу. Марія оприлюднила шокуючу переписку з музикантом, у якій він називає її "невдячним створінням", а також погрожує відібрати у жінки квартиру.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Instagram колишньої обраниці артиста.
Олег Собчук розлучається з дружиною
Як зізналась Марія у своєму блозі, у них з Олегом були токсичні стосунки, саме тому вона вирішила з ними покінчити.
"20 років стажу моїх токсичних стосунків. Дякую менталочці, що вона у мене така сильна", - написала дружина виконавця.
Олег Собчук розлучається з дружиною (фото: instagram.com/sob4ukmari)
Також вона наважилася показати переписку з Собчуком, зазначивши, що пишається собою і більше ніколи не дозволить комусь так з нею поводитись.
Судячи з діалогу подружжя, можна зробити висновок, що воно обговорювало майно.
Дружина Олега Собчука показала їхню переписку (фото: instagram.com/sob4ukmari)
"Авто не купую тобі через твій язик і обзивання мене пустушкою. Будеш продовжувати - залишишся без квартири. Роздерибаним майно і все. Мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю, це не залякування. Ноут планую купити, але по твоєму відношенню - вже не факт. Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз склала? Невдячне створіння..." - писав Олег дружині.
Згодом вона опублікувала своє фото і додала, що зараз намагається любити себе, а не чекати підтвердження, що заслуговує на любов і добро.
Марія Собчук (фото: instagram.com/sob4ukmari)
Для довідки
Олег Собчук і його дружина Марія перебували у шлюбі 20 років.
У них є двоє дітей - донька Тетяня (2003 рік) та син Арсен (2009 рік).
Олег Собчук з родиною (фото: instagram.com/sob4uk)
Пара не раз проходила через сімейні кризи, про що неодноразово розповідав артист. Однак раніше подружжю вдавалося вирішувати всі непорозуміння.
Але зараз, судячи з усього, Олег і Марія налаштовані рішуче, і розлучення вже не уникнути.
Олег Собчук з дружиною (фото: instagram.com/sob4uk)
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