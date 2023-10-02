Василь Вірастюк після 15 років шлюбу зі скандалом розлучається з дружиною

Український спортсмен, заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк вирішив розлучитися із дружиною після 15 років спільного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію спортсмена у Facebook.

Чому Вірастюк розлучається з дружиною

За словами Василя, рішення розійтися він ухвалив ще на початку жовтня 2022 року.

Нардеп та спортсмен розповів, що домовитися мирно розійтися парі не вдалося. Вірастюк повідомив, що колишня дружина від нього вимагає аліментів на двох спільних дітей, але він таку суму не може потягнути.

"Я постійно допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але "апетит" дружини в рази перебільшує мої можливості", - розповів нардеп.

Василь та Інна прожили у шлюбі 15 років (фото: facebook.com.vasyl virastyuk)

Зазначимо, що у Василя з дружиною Інною у шлюбі народилося двоє дітей - Олег та Олександр.

"Я готовий відповідати за дітей, і хотів би щоб вони проживали зі мною", - написав він.

Вірастюк зазначив, що має намір ділити все нажите з дружиною майно через суд.

"Розподіл спільного майна: яким чином його буде розділено, вирішить суд. Вивчивши мою (нашу) декларацію 2020 року (з нерухомості), у мене (у нас) була можливість (ще до мого депутатства) забезпечити всіх дітей у перспективі окремими квартирами!" – резюмував стронгмен.

Вірастюк із дружиною Інною та дітьми (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Що відомо про особисте життя Вірастюка

Перший шлюб спортсмена було укладено у 2003 році зі Світланою Забіякою – чемпіонкою України з фітнесу. Але екс-дружина спортсмена трагічно загинула.

Вже 2007 року Вірастюк одружився вдруге з Інною, яка працювала в німецькій фармацевтичній компанії.