ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Василь Вірастюк після 15 років шлюбу зі скандалом розлучається з дружиною

Понеділок 02 жовтня 2023 10:27
UA EN RU
Василь Вірастюк після 15 років шлюбу зі скандалом розлучається з дружиною Фото: Василь Вірастюк розлучається з дружиною (facebook com vasyl virastyuk)
Автор: Людмила Жукова

Український спортсмен, заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк вирішив розлучитися із дружиною після 15 років спільного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію спортсмена у Facebook.

Чому Вірастюк розлучається з дружиною

За словами Василя, рішення розійтися він ухвалив ще на початку жовтня 2022 року.

Нардеп та спортсмен розповів, що домовитися мирно розійтися парі не вдалося. Вірастюк повідомив, що колишня дружина від нього вимагає аліментів на двох спільних дітей, але він таку суму не може потягнути.

"Я постійно допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але "апетит" дружини в рази перебільшує мої можливості", - розповів нардеп.

Василь Вірастюк після 15 років шлюбу зі скандалом розлучається з дружиноюВасиль та Інна прожили у шлюбі 15 років (фото: facebook.com.vasyl virastyuk)

Зазначимо, що у Василя з дружиною Інною у шлюбі народилося двоє дітей - Олег та Олександр.

"Я готовий відповідати за дітей, і хотів би щоб вони проживали зі мною", - написав він.

Вірастюк зазначив, що має намір ділити все нажите з дружиною майно через суд.

"Розподіл спільного майна: яким чином його буде розділено, вирішить суд. Вивчивши мою (нашу) декларацію 2020 року (з нерухомості), у мене (у нас) була можливість (ще до мого депутатства) забезпечити всіх дітей у перспективі окремими квартирами!" – резюмував стронгмен.

Василь Вірастюк після 15 років шлюбу зі скандалом розлучається з дружиною

Василь Вірастюк після 15 років шлюбу зі скандалом розлучається з дружиноюВірастюк із дружиною Інною та дітьми (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Що відомо про особисте життя Вірастюка

Перший шлюб спортсмена було укладено у 2003 році зі Світланою Забіякою – чемпіонкою України з фітнесу. Але екс-дружина спортсмена трагічно загинула.

Вже 2007 року Вірастюк одружився вдруге з Інною, яка працювала в німецькій фармацевтичній компанії.

Раніше ми писали, що Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу.

Днями Міла Нітіч шокувала зізнанням про токсичні стосунки з бізнесменом-алкоголіком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Василий Вирастюк