Відомий продюсер висловився про музичне майбутнє Віри Брежнєвої в Україні

Відомий продюсер Михайло Ясинський висловив свої припущення з приводу майбутньої музичної кар’єри співачки Віри Брежнєвої на українській сцені. На думку музичного експерта, їй потрібно більше креативу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю продюсера Олі Полякової для YouTube-каналу Слави Дьоміна.

Що думає продюсер про музичне майбутнє Брежнєвої в Україні

Михайло вважає, що колишній дружині Костянтина Меладзе вдасться побудувати успішну кар’єру в українському шоу-бізнесі, якщо вона виступатиме під своїм справжнім прізвищем і знайде автора, який писатиме для неї такі ж пісні, як писав її ексчоловік.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

"На мій погляд, треба більше креативу. Якби це була Віра Галушка, це було б провокативно. Тому я вірю в майбутнє Віри Галушки. Може, навіть і музичне. Але в тому вигляді, як воно зараз виглядає, - так майбутнє ти не зробиш", - поділився продюсер.

Також він порівняв Брєжнєву з Каменських, зазначивши, що артистка також має неймовірну здібність подобатися людям.

"Віра відноситься до тих людей, до яких я відношу і [українську співачку] Настю Каменських. Це людина неймовірної здібності подобатися людям, у неї закохуєшся. Вона чарівна й приваблива. Добра душею", - каже чоловік.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

"Вона одна з небагатьох артистів, котра була справжньою людиною в російському шоу-бізнесі, яка зараз в Україні й підтримує Україну, з перших днів проявила себе як патріотична людина, незважаючи на те, що все свідоме життя вона провела в Москві, вона була громадянкою України, яка кар'єру побудувала саме в Москві", – заявив Михайло.

Продюсер Полякової додав, що через свою чітку проукраїнську позицію у Віри є всі шанси побудувати тут музичну кар'єру після повернення з РФ.

"Усе залежить від пісень. Оце головне. А хто буде їй писати пісні зараз? Тому що до цього їй писав пісні її колишній чоловік Костянтин Меладзе. Конкурувати з таким композитором майбутньому автору хітів для Віри Галушки буде дуже складно", - резюмував він.