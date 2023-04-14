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Дивіться, як виглядають новонароджені цуценята однієї з найрідкісніших пород у світі

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Британія, П'ятниця 14 квітня 2023 23:01
Дивіться, як виглядають новонароджені цуценята однієї з найрідкісніших пород у світі Породи собак (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Веттерхун, або голландський водяний спанієль - одна з найрідкісніших порід собак, яка була виведена ще в XVII столітті в Нідерландах для полювання переважно на видру. Вона дуже зустрічається практично лише у себе на батьківщині. А нещодавно у Британії народилися цуценята веттерхуна, і вони стали першими цуценятами своєї породи, які коли-небудь народилися у цій країні..

Про це пише Metro.

Що відомо про породу

Ці голландські мисливські собаки відрізняються кучерявою шерстю, різних відтінків коричневого кольору залежно від забарвлення.

Вони належать до найрідкісніших порід собак у світі - всього нараховуються близько тисячі представників веттерхуна.

Дивіться, як виглядають новонароджені цуценята однієї з найрідкісніших пород у світі

Тепер у світі на 8 веттерхунів більше

Маму п’яти хлопчиків і трьох дівчаток, які з'явилися на світ 5 квітня, звуть Аафке. Вона має коричнево-біле забарвлення. А тато цуценят мешкає на батьківщині породи - у Нідерландах.

Дивіться, як виглядають новонароджені цуценята однієї з найрідкісніших пород у світі

"Деякі цуценята мають коричнево-біле забарвлення своєї мами, а деякі наслідували свого тата і мають суцільну коричневу шерсть", - повідомила британська асоціація Stabyhoun, яка сподівається відновити популяцію веттерхунів у Британії.

Дивіться, як виглядають новонароджені цуценята однієї з найрідкісніших пород у світі

Цуценята веттерхунів - дуже милі (фото: metro.co.uk)

Цікаво, що до народження цуценят у Британії було лише чотири представники рідкісної мисливської породи.

В асоціації оцінили кожне цуценя в 1500 фунтів (майже 70 тисяч гривень).

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