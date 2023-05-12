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Посмотрите, как выглядит самая маленькая собака в мире. Она меньше доллара

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Пятница 12 мая 2023 22:20
Посмотрите, как выглядит самая маленькая собака в мире. Она меньше доллара Как выглядит Самая маленькая собака в мире (коkлаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Звание самой маленькой в мире собаки принадлежит чихуахуа по кличке Перл. Она в 2022 году установила рекорд попав в Книгу Гиннеса, ведь ее рост в холке - 9,14 сантиметров.

Об этом пишет Daily Mail.

Что известно о рекордсменке

Перл является племянницей предыдущей рекордсменки Милли, которая имела рост 9,65 см. К сожалению, она уже умерла, уступив место в Книге рекордов своей родственнице.

Двухлетняя собачка имеет длину всего 12,7 см - меньше долларовой банкноты. Вес Перл всего 553 грамма.

Перл родилась в Орландо (Флорида, США) 1 сентября 2020 года и весила всего 28 граммов при появлении на свет.

Посмотрите, как выглядит самая маленькая собака в мире. Она меньше доллараПосмотрите, как выглядит самая маленькая собака в мире. Она меньше доллара

Перл любит красиво одеваться (фото: Daily Mail)

Чтобы проверить ее рост, ветеринар померил три раза подряд с помощью линейки для измерения собак.

Перл любит есть курицу и лосось, а еще - красиво одеваться. Хозяйка берет Перл в походы по магазинам, ведь малышка имеет очень спокойный темперамент.

Посмотрите, как выглядит самая маленькая собака в мире. Она меньше доллараПосмотрите, как выглядит самая маленькая собака в мире. Она меньше доллараПосмотрите, как выглядит самая маленькая собака в мире. Она меньше доллара

Рекордсменку тщательно измерили (фото: Daily Mail)

Чем прославились чихуахуа

Порода была впервые открыта в середине 19 века и названа в честь мексиканского штата Чиуауа.

Считается, что она происходит из Мексики и была случайно выведена коренными жителями более тысячи лет назад, в качестве собаки-компаньона.

Их небольшой размер обычно составляет примерно 13-20 см, что позволяет их легко носить с собой.

Чихуахуа были ввезены в Соединенные Штаты в конце 1800-х годов и завоевали популярность среди богатых как модный аксессуар.

Перл не рекордсменка в мире собак

Интересно, что Перл не претендует на звание самой маленькой собаки, которая когда-либо жила, потому что это был карликовый йоркширский терьер по имени Сильвия, который имел рост 7,11 см.

Раньше мы писали, как выглядят новорожденные щенки одной из самых редких пород в мире.

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