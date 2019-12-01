Погибшие герои ноября: истории и фото украинских защитников

На Донбассе на фронте в ноябре 2019 в результате боевых действий погибли шесть военных ВСУ. Согласно данным штаба ООС, в течение последнего месяца осени из-за обстрелов боевиков раны и травмы на передовой получили 40 украинских бойцов - это на 13 больше, чем в октябре.

Самому младшему из погибших воинов было 23, самому старшему - 56. Все они военнослужащие ВСУ. 4 бойца погибли в Донецкой области, 2 - в Луганской области.

1. Старший солдат, военнослужащий 92-й отдельной мехбригады ВСУ им. кошевого атамана Ивана Сирко Герман Бродников 7 ноября в районе шахты "Бутовка" (позиция "Зенит" вблизи Донецкого аэропорта) погиб в результате обстрелов оккупантов, которые из ПТРК попали в автомобиль "Урал", у которого работали воины ВСУ. Еще трое бойцов получили многочисленные ранения, и на следующий день в госпитале умер еще один военный Геннадий Моторин.

Герман Бродников погиб на Донбассе (Фото: facebook.com)

Герману было 23 года. Он уроженец села Клугино-Башкировка под Чугуевом в Харьковской области. Подписал контракт с ВСУ в апреле 2016 года. Был наводчиком ПКМ.

У Бродникова осталась мать, сестра и невеста.

2. 37-летний боец 92 омбр Геннадий Моторин также получил тяжелые ранения 7 ноября под "Бутовкой" - военный находился возле грузовика "Урал" и выполнял работы на этой позиции. В результате попадания вражеской ракеты в автомобиль и взрыва он получил ожоги, множественные осколочные ранения и переломы костей. 8 ноября Геннадий скончался в госпитале.

Геннадий Моторин (Фото: facebook.com)

Моторин уроженец Краматорска Донецкой области. После женитьбы некоторое время жил на Закарпатье. Контракт с ВСУ подписал в феврале 2019 года, был сапером механизированного батальона.

Героя похоронили на Ивановском кладбище в Краматорске рядом с могилами родителей. У него остались сестры, брат и сын.

3. 56-летний солдат 14-й отдельной мехбригады им. князя Романа Великого Юрий Хомик получил фатальное пулевое ранение 14 ноября в Попаснянском районе Луганской области и скончался в больнице в Горском в реанимации.

Юрий Хомик (Фото: facebook.com)

Хомик уроженец села Зимнее Владимир-Волынского района под Луцком. Подписал контракт с ВСУ в ноябре 2017 года. На фронте получил контузию, и после леченя снова вернулся на передовую.

Героя похоронили в родном Зимнем. У него остались мать и дочь.

4. 32-летний сержант 14-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Романа Артем Соколов погиб 16 ноября в районе поселка Крымское в Луганской области - его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера.

Артем Соколов (Фото: facebook.com)

Соколов уроженец села Сущаны Кагарлицкого района Киевской области. Был мобилизован в 2015-2016 годах в ряды ВСУ, воевал на фронте. После демобилизации через некоторое время вернулся в армию на контракт. Служил в 1-м мехбатальйоне 14 омбр.

У Артема остались жена и двое детей.

5. 41-летний полковник, комбриг 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре 19 ноября - боевой офицер получил ранение в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой области, подорвавшись на мине 12 ноября.

Евгений Коростелев (Фото: facebook.com)

Коростелев был родом из Сум. Окончил ракетно-артиллерийский институт, служил в 25-й воздушно-десантной бригаде в Днепропетровской области, был командиром взвода, затем командиром самоходного артиллерийского дивизиона, получил звание полковник. На фронте воевал во многих горячих точках, в районах Рубежное, Красный Лиман, Славянск, Краматорск, Дебальцево, Шахтерск, Углегорск, Нижняя Крынка, освобождал Лисичанск и Северодонецк в Луганской области, участвовал в боях возле Александровки, Авдеевки, Опытное, Водяное, опорного пункта "Зенит". На передовой получил контузию.

После лечения стал начальником артиллерии - заместителем комбрига 25-й воздушно-десантной бригады. Буквально за месяц до гибели возглавил 128-ю закарпатскую горно-штурмовую бригаду.

Евгений Коростелев в центре вместе с бойцами ВСУ (Фото из соцсетей)

Героя похоронили на Аллее Славы Центрального кладбища в Сумах. У Коростелева остались дочь, сын и жена, которой вручили второй орден Богдана Хмельницкого, заслуженный ценой своей жизни.

6. 26-летний воин 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Алексей Капустян погиб 29 ноября в Марьинском районе Донецкой области в результате выстрела вражеского снайпера.

Алексей Капустян (Фото: facebook.com)

Алексей отправился на фронт с начала российской военной интервенции в 2014 году. Несколько раз подписывал контракт с ВСУ. Служил во 2-м отдельном батальоне территориальной обороны Ровенской области "Горынь", 30-й и 24-й бригадах, 130-м отдельном разведывательном батальоне, в 24-й мехбригаде им. короля Даниила.

Капустян уроженец села Кринички Гощанского района под Ровно. У него остались мать и трехлетняя дочка.