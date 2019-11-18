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Помогай нам с небес: военные рассказали о погибшем на фронте бойце (фото)

STYLERВойна    18.11.2019 - 08:21
Помогай нам с небес: военные рассказали о погибшем на фронте бойце (фото)
На Донбассе погиб военный Артем Соколов (Фото: коллаж РБК-Украина)

Артему Соколову из 14-й ОМБр был 31 год

На Донбассе погиб военный ВСУ из 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Артем Соколов. Жизнь 31-летнего бойца 16 ноября оборвала пуля вражеского снайпера. Об этом сообщили в 14-й ОМБр на странице в Facebook.

В тот день на фронте оккупанты вели обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Также в штабе ООС зафиксировали огневую активность снайперов боевиков.

"Война продолжается... Безжалостная... Опять боль потери... Вражеская пуля оборвала жизнь нашего собрата Артема Соколова... Брат, помогай нам с небес... Помоги нам отомстить за твою смерть, за смерть каждого украинского воина, уничтожить российскую гниль, которая отравила нашу землю, победить", - рассказали побратимы погибшего воина.

Помогай нам с небес: военные рассказали о погибшем на фронте бойце (фото)

На Донбассе погиб военный 14 ОМБр Артем Соколов (Фото: facebook.com/14ombr)

Также командование и личный состав 14-й ОМБр выразили соболезнования родным и близким Соколова.

"Покойся с миром, брат... Память о тебе неугасимой свечой будет освещать наши души и путь к победе... Вечная память Герою...", - говорится в сообщении.

В сети также скорбят о погибшем воине, который отдал жизнь, защищая Украину от оккупантов.

  • Вечная и светлая память герою. Низкий поклон. Искренние соболезнования родным.
  • Вечная и светлая память ангелам Героям Украины. Искренние соболезнования родным;
  • Мои соболезнования родным и близким... Светлая память Герою!

Помогай нам с небес: военные рассказали о погибшем на фронте бойце (фото)

Скрин комментариев (facebook.com/14ombr)

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