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Украинский военный попал в ловушку боевиков: все подробности

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 14:04
Украинский военный попал в ловушку боевиков: все подробности
Военный ВСУ погиб от вражеских пуль на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинский боец погиб на Донбассе, защищая территориальную целостность Украины

Военный ВСУ Юрий Хомик 14 ноября получил смертельное ранение в результате обстрела боевиков в зоне проведения ООС. Об этом сообщает 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Большого на своей странице в Facebook.

Сослуживцы отметили, что погибший боец защищал Украину до последнего вздоха. А они, в свою очередь, продолжат то, что он не завершил.

Украинский военный попал в ловушку боевиков: все подробности

Погибший боец Юрий Хомик (фото: facebook.com/14ombr)

"Всегда будем помнить тебя, побратим, и за твою смерть, будь уверен, враг поплатится!" – написали военные.

Командование и личный состав 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Большого выразило глубокие соболезнования родным и близким Юрия Хомика.

Пользователи сети также скорбят по Юрию.

  • Вечная память и слава Герою Украины! Соболезнования родным и близким;
  • Царство Небесное! Слава и Честь! Низкий поклон;
  • Большое горе постигло нашу семью. Еще один герой положил свою жизнь за нас. Вечная тебе память, дорогой брат! Герои не умирают!
  • Не верю!!!!! Плачет сердце. Только недавно поздравляла с днем рождения. Как кусок сердца отрезали... Светлая память;
  • Боже сколько еще будут гибнуть наши защитники. Молю тебя Господи помоги закончить эту войну. Царство Небесное Герою! Родным сочувствие.

Украинский военный попал в ловушку боевиков: все подробности

Украинский военный попал в ловушку боевиков: все подробности

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Балаклее Харьковской области прозвучали смертельные взрывы на военной базе. В результате инцидента погибли два сапера, и четверо военнослужащих получили тяжелые ранения.

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