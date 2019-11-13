Украинские бойцы подорвались на мине в зоне ООС: все подробности

Военные ВСУ подорвались на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Военные ВСУ получили ранения после подрыва на мине

Вчера, 12 ноября, на Донбассе двое украинских военных получили серьезные ранения после того, как подорвались на мине возле Новотроицкого. Об этом рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что защитники Украины были на боевом задании в глубине ротных и опорных пунктов, и там они наступили на неизвестное взрывное устройство. Одному бойцу оторвало стопу и перебило голень. У другого военного множественные осколочные ранения ноги и перелом коленного сустава.

Евгений Коростелев в центре вместе с бойцами ВСУ (фото из соцсетей)

Оба бойца сейчас находятся в центральной больнице в Волновахе. Состояние одного раненого тяжелое, а другого – средней тяжести. Врачи делают все, что могут.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, известно имя одного военного – это полковник Евгений Коростелев, который является новым командиром 128-й ОГШБр ВСУ.

Коростелев с 2014 года воюет в Десантно-штурмовых войсках. До назначения в горно-штурмовую бригаду он занимал должность замкомбрига по артиллерии в десантной 25-й бригаде.

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