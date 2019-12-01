Загиблі герої листопада: історії та фото українських захисників

На Донбасі на фронті в листопаді 2019 в результаті бойових дій загинули шість військових ЗСУ. Згідно з даними штабу ООС, протягом останнього місяця осені через обстріли бойовиків рани і травми на передовій отримали 40 українських бійців - це на 13 більше, ніж у жовтні.

Наймолодшому із загиблих воїнів було 23, найстаршому - 56. Всі вони військовослужбовці ЗСУ. 4 бійця загинули в Донецькій області, 2 - в Луганській області.

1. Старший солдат, військовослужбовець 92-ї окремої мехбригади ЗСУ ім. кошового отамана Івана Сірка Герман Бродніков 7 листопада в районі шахти "Бутівка" (позиція "Зеніт" поблизу Донецького аеропорту) загинув в результаті обстрілу окупантів, які з ПТРК потрапили в автомобіль "Урал", біля якого працювали воїни ЗСУ. Ще троє бійців отримали численні поранення, і на наступний день в госпіталі помер ще один військовий Геннадій Моторін.

Герман Бродніков загинув на Донбасі (Фото: facebook.com)

Герману було 23 роки. Він уродженець села Клугино-Башкирівка під Чугуєвом в Харківській області. Підписав контракт із ЗСУ у квітні 2016 року. Був навідником ПКМ.

У Броднікова залишилася мати, сестра та наречена.

2. 37-річний боєць 92 омбр Геннадій Моторін також отримав важкі поранення 7 листопада під "Бутівкою" - військовий знаходився біля вантажівки "Урал" і виконував роботи на цій позиції. В результаті потрапляння ворожої ракети в автомобіль і вибуху він отримав опіки, множинні осколкові поранення та переломи кісток. 8 листопада Геннадій помер у госпіталі.

Геннадій Моторін (Фото: facebook.com)

Моторин уродженець Краматорська Донецької області. Після одруження деякий час жив на Закарпатті. Контракт із ЗСУ підписав у лютому 2019 року, був сапером механізованого батальйону.

Героя поховали на Іванівському кладовищі в Краматорську поруч із могилами батьків. У нього залишилися сестри, брат і син.

3. 56-річний солдат 14-ї окремої мехбригади їм. князя Романа Великого Юрій Хомік отримав фатальне кульове поранення 14 листопада в Попаснянському районі Луганської області і помер в лікарні в Гірському в реанімації.

Юрій Хомік (Фото: facebook.com)

Хомік уродженець села Зимне Володимир-Волинського району під Луцьком. Підписав контракт із ЗСУ у листопаді 2017 року. На фронті отримав контузію, і після леченя знову повернувся на передову.

Героя поховали в рідному Зимному. У нього залишилися мати і дочка.

4. 32-річний сержант 14-ї окремої мехбригади ЗСУ ім. князя Романа Артем Соколов загинув 16 листопада в районі селища Кримське у Луганській області - його життя обірвала куля ворожого снайпера.

Артем Соколов (Фото: facebook.com)

Соколов уродженець села Сущани Кагарлицького району Київської області. Був мобілізований в 2015-2016 роках до лав ЗСУ, воював на фронті. Після демобілізації через деякий час повернувся в армію на контракт. Служив у 1-му мехбатальйоні 14 омбр.

У нього залишилися дружина і двоє дітей.

5. 41-річний полковник, комбриг 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Євген Коростельов помер у Харківському військово-медичному клінічному центрі 19 листопада - бойовий офіцер отримав поранення в районі населеного пункту Новотроїцьке Донецької області, підірвавшись на міні 12 листопада.

Євген Коростельов (Фото: facebook.com)

Коростельов був родом із Сум. Закінчив ракетно-артилерійський інститут, служив у 25-й повітряно-десантній бригаді в Дніпропетровській області, був командиром взводу, потім командиром самохідного артилерійського дивізіону, отримав звання полковник. На фронті воював у багатьох гарячих точках, в районах Рубіжне, Красний Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Дебальцеве, Шахтарськ, Вуглегірськ, Нижня Кринка, звільняв Лисичанськ та Сєверодонецьк Луганської області, брав участь у боях біля Олександрівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, опорного пункту "Зеніт". На передовій отримав контузію.

Після лікування став начальником артилерії - заступником комбрига 25-ї повітряно-десантної бригади. Буквально за місяць до загибелі очолив 128-ю закарпатську гірничо-штурмову бригаду.

Євген Коростельов в центрі разом з бійцями ЗСУ (Фото з соцмереж)

Героя поховали на Алеї Слави Центрального кладовища в Сумах. У Коростельова залишилися донька, син і дружина, якій вручили другий орден Богдана Хмельницького, заслужений ціною свого життя.

6. 26-річний воїн 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Олексій Капустян загинув 29 листопада у Мар'їнському районі Донецької області в результаті пострілу ворожого снайпера.

Олексій Капустян (Фото: facebook.com)

Олексій відправився на фронт від початку російської військової інтервенції в 2014 році. Кілька разів підписував контракт із ЗСУ. Служив у 2-му окремому батальйоні територіальної оборони Рівненської області "Горинь", 30-й і 24-й бригадах, 130-му окремому розвідувальному батальйоні, в 24-й мехбригаді їм. короля Данила.

Капустян уродженець села Кринички Гощанського району під Рівному. У нього залишилися мати та трирічна донька.