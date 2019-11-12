Очень глубокие фото: военные ВСУ показали суть "русского мира"

Военные ВСУ продемонстрировали фотографии руин, которые остались от церкви
На Яворовском полигоне в Львовской области до сих пор стоят руины церкви Архистратига Михаила, которая во времена СССР была мишенью для танкистов. Фотографии военных ВСУ показывают символ тоталитарной системы. Данные снимки опубликовала 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.
Украинские бойцы осмотрели местность и оценили видимость целей с помощью противотанкового комплекса "Стугна". Военные расположились рядом с расстрелянной церковью Архистратига Михаила.
Военные ВСУ показали разгромленную церковь армией СССР (фото: facebook.com/93OMBr)
Военные рассказали, что когда советская власть пришла на западноукраинские земли в 1939 году, то начали расширять военный полигон. При этом началась депортация местного населения.
Военные ВСУ показали разгромленную церковь армией СССР (фото: facebook.com/93OMBr)
Церковь советская армия использовала в качестве мишени для танков, бронетранспортеров и орудий. Когда купола были разрушены, то на их место ставили картонную имитацию.
Военные ВСУ показали разгромленную церковь армией СССР (фото: facebook.com/93OMBr)
По словам украинских военных, церковь продолжали расстреливать до независимости Украины.
Военные ВСУ показали разгромленную церковь армией СССР (фото: facebook.com/93OMBr)
Пользователи сети также прокомментировали эти фотографии.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в сети появились впечатляющие фото украинских военных, которые были на позициях после разведения сил на Донбассе, в окрестностях Золотого.
Ранее сообщалось о том, что некоторые части ВСУ жалуются на качество питания военнослужащих. По словам военного Александра Грома, питание украинских бойцов ухудшилось после того, как Министерство обороны проиграло суды с поставщиками.