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Очень глубокие фото: военные ВСУ показали суть "русского мира"

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 14:22
Очень глубокие фото: военные ВСУ показали суть "русского мира"
Военные ВСУ показали разгромленную церковь армией СССР (фото: коллаж РБК-Украина)

Военные ВСУ продемонстрировали фотографии руин, которые остались от церкви

На Яворовском полигоне в Львовской области до сих пор стоят руины церкви Архистратига Михаила, которая во времена СССР была мишенью для танкистов. Фотографии военных ВСУ показывают символ тоталитарной системы. Данные снимки опубликовала 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

Украинские бойцы осмотрели местность и оценили видимость целей с помощью противотанкового комплекса "Стугна". Военные расположились рядом с расстрелянной церковью Архистратига Михаила.

Очень глубокие фото: военные ВСУ показали суть &quot;русского мира&quot;

Военные ВСУ показали разгромленную церковь армией СССР (фото: facebook.com/93OMBr)

Военные рассказали, что когда советская власть пришла на западноукраинские земли в 1939 году, то начали расширять военный полигон. При этом началась депортация местного населения.

Очень глубокие фото: военные ВСУ показали суть &quot;русского мира&quot;

Военные ВСУ показали разгромленную церковь армией СССР (фото: facebook.com/93OMBr)

Церковь советская армия использовала в качестве мишени для танков, бронетранспортеров и орудий. Когда купола были разрушены, то на их место ставили картонную имитацию.

Очень глубокие фото: военные ВСУ показали суть &quot;русского мира&quot;

Военные ВСУ показали разгромленную церковь армией СССР (фото: facebook.com/93OMBr)

По словам украинских военных, церковь продолжали расстреливать до независимости Украины.

Военные ВСУ показали разгромленную церковь армией СССР (фото: facebook.com/93OMBr)

Пользователи сети также прокомментировали эти фотографии.

  • Я уже писал об этом. К сожалению, стреляли по ней и при независимости. По крайней мере, в 1994 году видел это собственными глазами.
  • Вот такая, советская власть...
  • Очень глубокие фото. За душу берут.

Очень глубокие фото: военные ВСУ показали суть &quot;русского мира&quot;

Очень глубокие фото: военные ВСУ показали суть &quot;русского мира&quot;

Очень глубокие фото: военные ВСУ показали суть &quot;русского мира&quot;

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в сети появились впечатляющие фото украинских военных, которые были на позициях после разведения сил на Донбассе, в окрестностях Золотого.

Ранее сообщалось о том, что некоторые части ВСУ жалуются на качество питания военнослужащих. По словам военного Александра Грома, питание украинских бойцов ухудшилось после того, как Министерство обороны проиграло суды с поставщиками.

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