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Зеленский наградил погибшего комбрига 128-й ОГШБ

Новости » Общество     20.11.2019 - 11:00
Зеленский наградил погибшего комбрига 128-й ОГШБ
Фото: Евгений Коростелев (mil.in.ua)

Коростелев был посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Евгения Коростелева, комбрига 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб в результате выполнения боевого задания на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, президент посмертно наградил полковника Коростелева орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени за личные заслуги в защите Украины.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в указе.

Напомним, комбриг 128-й ОГШБ, полковник Коростелев скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре ночью, 19 ноября. Полковник получил ранение во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, 12 ноября во время обхода позиций в зоне проведения ООС на Донбассе на взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих 128-й ОГШБ, среди них был полковник Коростелев. Пострадавшие были сразу госпитализированы в тяжелом состоянии.

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