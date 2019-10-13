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Побитый Усик обратился к своим поклонникам (видео)

STYLERЖизнь    13.10.2019 - 14:03
Побитый Усик обратился к своим поклонникам (видео)
Усик после боя обратился к украинцам (фото: instagram.com/usykaa)

Украинский боксер обратился к своим поклонникам

Украинский боксер Александр Усик, который дебютировал в супертяжелом весе, обратился ко всем своим поклонникам. Спортсмен записал видеообращение на своей странице в Instagram.

Александр поприветствовал всех, кто прилетел поддержать его на первый поединок в супертяжелом весе, который он провел с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго.

Кроме того, боксер выразил большую благодарность и тем украинцам, которые наблюдали за его поединком на экранах телевизоров.

Усик после боя обратился к украинцам (видео: instagram.com/usykaa)

"Всем вам спасибо! За эту поддержку очень благодарен. Я буду показывать и дальше красивый бокс. Фингал - ничего страшного", - подчеркнул Усик.

Стоит отметить, что украинец одержал победу над американцем техническим нокаутом в седьмом раунде. Эта важная победа позволила Усику стать претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым сейчас владеет Энди Руис.

По статистике ударов, в этом бою Усик нанес 347 ударов, 139 из которых были точными (40,1%). Что касается его оппонента, то он пробил 208 ударов, и 21 из них попал в цель (10,1%).

Но все же стоит отметить, что нашему боксеру немного досталось и это видно по его лицу.

Напомним, что Усик на берегу океана в США зачитал душевный стих о пуле и человеке.

Ранее сообщалось о том, что Усик взбудоражил поклонников, повторив сцену из "Бригады".

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Новости Украины БоксАлександр Усик
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