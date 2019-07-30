Машет руками не только на ринге: Усик станцевал за рулем внедорожника (видео)

Усик станцевал под рэп за рулем внедорожника (фото: instagram.com/usykaa)

Александр Усик порадовал своих поклонников новым видео

Известный украинский боксер Александр Усик станцевал за рулем внедорожника Lexus LX, когда фанат снимал его на видео. Данное видео появилось в соцсети Instagram.

На видео видно, как у внедорожника опускается боковое стекло и Усик, который в это время находится за рулем авто, начинает танцевать под песню "В последний раз" российской группы "Miyagi и Эндшпиль".

Усик станцевал под рэп за рулем внедорожника (видео: instagram.com/kazantip2005)

Стоит отметить, что хорошее настроение боксера может быть связано с тем, что Усик начал подготовку к своему первому бою в супертяжелом весе, который ранее был отложен из-за травмы спортсмена.

Усик заявил, что, его самым вероятным соперником остается Карлос Такам, бой с которым был перенесен с 25 мая. Теперь же поединок должен состоятся сентябре или октябре в США.

Украинский боксер заявил, что устал уже тренироваться и не боксировать и с нетерпением ждет на свой дебютный поединок в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму на природе. При этом в сети неоднозначно отреагировали на решение боксера поехать в Крым. Некоторые впізналиместо на видео и отметили, что Усик тренируется в Ялте на фоне горы Ай-Петри.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик планирует провести бой на НСК "Олимпийский" в 2020 году.