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Пуля жалела упавшее тело: Усик на берегу океана зачитал душевный стих

STYLERПерсоны    28.08.2019 - 12:59
Пуля жалела упавшее тело: Усик на берегу океана зачитал душевный стих
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Александр Усик написал в США душещипательный стих о пуле и человеке

Александр Усик написал душещипательный стих о пуле, которая жалеет о смерти своей жертвы - человека. Эти строчки знаменитый украинский боксер, судя по всему, написал в США.

На черно-белом видео, где наш чемпион читает свое произведение, Александр стоит в черной панаме и солнцезащитных очках на берегу океана в Vineyards Park.

Текст нового стиха Александра Усика о пуле:

Пуля летела и умоляла:

Прости, что убила, я выполняла…

Я выполняла задание стрелка…

Мне просто задача. Прости ты меня.

Будь моя воля в выборе тела –

Я бы исчезла, или сгорела,

Но не летела бы я в человека –

Образ Создателя, вечность без века.

Я посмотрела в глаза тебе смело,

Увидела мир я – и обомлела!

Ты не боялся меня ну ни капли!

Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…

Пуля жалела упавшее тело,

Над ним опустилась и обомлела,

В небо смотрела и плакала очень,

Просила простить за закрытые очи…

"Как-то так", - сказал в конце Усик.

Александр Усик читает свой стих

"Мир полон сильных и добрых людей, но они маскируют себя и выдают себя за других, это их форма защиты. От слабых и завистливых людей", - подписал видео боксер.

Пользователи комментируют стих новое творение Усика.

  • Красиво. Александр, вам книги писать нужно.
  • Очень красиво, только концовка не особо, не нужна она, эта фраза.
  • Очень сильно!
  • Пуля-дура, Усик - молодец. Как-то так.
  • Очень душевно, благодарю, Александр, за такие душевные стихи.
  • Очень талантливо! Молодец.
  • Душевно и сильно!

Пуля жалела упавшее тело: Усик на берегу океана зачитал душевный стих

Скриншот комментария

Пуля жалела упавшее тело: Усик на берегу океана зачитал душевный стих

Скриншот комментария

Напомним, что не так давно Усик провел эфир со скандальным журналистом Анатолием Шарием.

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