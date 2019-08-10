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Оскар режиссеру: Усик взбудоражил поклонников, повторив сцену из "Бригады" (видео)

STYLERЖизнь    10.08.2019 - 14:33
Оскар режиссеру: Усик взбудоражил поклонников, повторив сцену из "Бригады" (видео)
Усик повторил сцену из сериала "Бригада" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Известный украинский боксер выложил новое видео и "взорвал" сеть

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик порадовал своих подписчиков новым видео, в котором он повторяет сцену из популярного некогда сериала "Бригада". Видеоролик боксер выложил на своей странице в Instagram.

На видео украинский спортсмен выдал речь из сериала. В этом ролике также приняла участие и команда Усика. В кадре можно увидеть его тренера и партнеров по сборам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Усик повторил сцену из сериала "Бригада" (видео: instagram.com/usykaa)

Стоит отметить, что Усик в данный момент находится в США, где активно готовится к своему дебютному поединку в супертяжелом весе. Бой пройдет 12 октября в Чикаго. Соперником украинца станет камерунский боксер Карлос Такам.

Усик должен был провести бой с Такамом еще в мае, но из-за травмы украинца поединок пришлось перенести.

Пользователи сети также оценили видео Усика.

  • Оскар режиссеру;
  • Вообще зачет!! Спасибо за хорошее настроение, пацаны только не гоните с этими усиками;
  • Чемпион!!!
  • Лучший;
  • Креативный малый;
  • Ну короче после абсолютного чемпиона в супертяжах Саша перейдет в кино, и никто его не остановит перед получением "Оскара";
  • Когда выйдет сериал?

Оскар режиссеру: Усик взбудоражил поклонников, повторив сцену из &quot;Бригады&quot; (видео)

Оскар режиссеру: Усик взбудоражил поклонников, повторив сцену из &quot;Бригады&quot; (видео)

Оскар режиссеру: Усик взбудоражил поклонников, повторив сцену из &quot;Бригады&quot; (видео)

Оскар режиссеру: Усик взбудоражил поклонников, повторив сцену из &quot;Бригады&quot; (видео)

Оскар режиссеру: Усик взбудоражил поклонников, повторив сцену из &quot;Бригады&quot; (видео)

Оскар режиссеру: Усик взбудоражил поклонников, повторив сцену из &quot;Бригады&quot; (видео)

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Усик станцевал за рулем внедорожника Lexus LX, когда фанат снимал его на видео.

Ранее сообщалось, что Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму.

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Новости Украины БоксАлександр Усик
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