Оскар режиссеру: Усик взбудоражил поклонников, повторив сцену из "Бригады" (видео)

Известный украинский боксер выложил новое видео и "взорвал" сеть
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик порадовал своих подписчиков новым видео, в котором он повторяет сцену из популярного некогда сериала "Бригада". Видеоролик боксер выложил на своей странице в Instagram.
На видео украинский спортсмен выдал речь из сериала. В этом ролике также приняла участие и команда Усика. В кадре можно увидеть его тренера и партнеров по сборам.
Усик повторил сцену из сериала "Бригада" (видео: instagram.com/usykaa)
Стоит отметить, что Усик в данный момент находится в США, где активно готовится к своему дебютному поединку в супертяжелом весе. Бой пройдет 12 октября в Чикаго. Соперником украинца станет камерунский боксер Карлос Такам.
Усик должен был провести бой с Такамом еще в мае, но из-за травмы украинца поединок пришлось перенести.
Пользователи сети также оценили видео Усика.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Усик станцевал за рулем внедорожника Lexus LX, когда фанат снимал его на видео.
Ранее сообщалось, что Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму.