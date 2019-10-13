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Побитий Усик звернувся до своїх прихильників (відео)

STYLERЖиття    13.10.2019 - 14:03
Побитий Усик звернувся до своїх прихильників (відео)
Після бою Усик звернувся до українців (фото: instagram.com/usykaa)

Український боксер звернувся до своїх шанувальників

Український боксер Олександр Усик, який дебютував в суперважкій вазі, звернувся до всіх своїх шанувальників. Спортсмен записав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram.

Олександр привітав усіх, хто прилетів підтримати його на перший поєдинок в суперважкій вазі, який він провів з американцем Чаззом Візерспуном в Чикаго.

Крім того, боксер висловив велику вдячність і тим українцям, які спостерігали за поєдинком на екранах телевізорів.

Усик після бою звернувся до українців (відео: instagram.com/usykaa)

"Всім вам спасибі! За цю підтримку дуже вдячний. Я буду показувати і далі красивий бокс. Фінгал - нічого страшного", - підкреслив Усик.

Варто зазначити, що українець здобув перемогу над американцем технічним нокаутом в сьомому раунді. Ця важлива перемога дозволила Усику стати претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким зараз володіє Енді Руїс.

За статистикою ударів, у цьому бою Усик завдав 347 ударів, 139 з яких були точними (40,1%). Що стосується його опонента, то він пробив 208 ударів, і 21 з них влучив у ціль (10,1%).

Але все ж варто зазначити, що нашому боксеру трохи дісталося і це видно по його обличчю.

Нагадаємо, що Усик на березі океану в США зачитав душевний вірш про кулю і людину.

Раніше повідомлялося про те, що Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з "Бригади".

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