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На пляж в Одесі запливла акула: як виглядає та чи небезпечна вона (відео)

Чорноморська акула в Одесі (ілюстративне фото: flagma.ua)
Автор: Юлія Гаюк

На пляж в Одесі запливла чорноморська акула-катран.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в соціальних мережах.

На відео видно акулу невеликого розміру біля берегів пляжу. Повідомляється, що її помітили біля десятої станції. 

 

 

Що відомо про чорноморську акулу

Чорноморський катран - це морська хрящова риба з сімейства катранових акул. 

Загальна довжина тіла самок доходить до 180 сантиметрів, а самці зазвичай менші. Маса таких акул - до 15 кілограмів.У катранів забарвлення сірувато-коричневе з білими цятками на боках. 

Чорноморський катран живе в Чорному морі та на прилеглих ділянках Керченської протоки. В Азовське море катран запливає дуже рідко.

До берегів тварина підходить тоді, коли весною вода нагрівається, а восени - охолоджується. Зазвичай катрани тримаються зграями від поверхні до глибини 70 метрів

Вдень вони перебувають біля дна, а вночі піднімаються до поверхні.

Протягом 1980-х років чисельність чорноморського катрана знизилася більш як на 60 %. Він занесений до Червоного списку МСОП як чорноморська популяція катрана, віднесений до категорії уразливих видів. 

Раніше ми показували, як під Одесою море з'єдналося з іншими водоймами.

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