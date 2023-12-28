На пляж в Одессе заплыла акула: как выглядит и опасна ли она (видео)

На видео видна акула небольшого размера у берегов пляжа. Сообщается, что ее заметили у десятой станции.

Что известно о черноморской акуле

Черноморский катран - это морская хрящевая рыба из семейства катрановых акул.

Общая длина тела самок доходит до 180 сантиметров, а самцы обычно меньше. Масса таких акул - до 15 килограммов. У катранов окрас серовато-коричневый с белыми пятнышками на боках.

Черноморский катран живет в Черном море и на близлежащих участках Керченского пролива. В Азовское море катран заплывает очень изредка.

К берегам животное подходит тогда, когда весной вода нагревается, а осенью - охлаждается. Обычно катраны держатся стаями от поверхности до глубины 70 метров.

Днем они находятся у дна, а ночью поднимаются к поверхности.

В течение 1980-х годов численность черноморского катрана снизилась более чем на 60%. Он занесен в Красный список МСОП как черноморская популяция катрана, отнесенный к категории уязвимых видов.