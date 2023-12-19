Справжнє диво: під Одесою море неймовірним способом з'єдналося з водоймами

В Одеській області Чорне море самотужки відновило водообмін із заповідними водоймами, які кілька місяців були ізольовані від нього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook співробітника національного природного парку "Тузлівські лимани", доктора біологічних наук Івана Русєва.

Що відомо

За його словами, у природі продовжується своє унікальне життя. Нещодавно природним чином відновився водообмін між заповідними лиманами та Чорним морем.

Важливо, що відсутність водообміну дуже погано впливала на екологічну систему, зокрема на розмноження риби.

"Сталося диво - Чорне море кардинально розв'язало проблему відновлення водообміну… Після декількох потужних циклонів на піщаному пересипі, нарешті, відбувся морський прорив. Він стався тиждень тому і море бурхливо понесло свої води до Тузлівських лиманів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що пропускна спроможність прорви у середньому складає зараз 50 м/куб у сек, хоча при сильних східних та південно-східних вітрах, вона збільшується.

Науковець зазначив, що Тузлівські лимани за останній тиждень отримали вже чималий об'єм води з моря і їх наповнення триває. За добу до Тузлівських лиманів надходить близько 5 млн кубометрів морської води.

Як вода поступає в лимани

Вчений оприлюднив відео, на якому зафіксовано як вода поступає в лимани. Також він зазначив, що від початку війни національному парку "Тузлівські лимани" заборонили проводити інженерні роботи, які б поновили водообмін між морем і озерами.

До того ж Русєв розповів, що у заповіднику зараз багато птахів, ще тримаються невеличкі зграї дорослих рожевих фламінго разом з молодими птахами, хоча основна зграя "феніксів" вже полетіла до Болгарії.

Море пробило шлях до заповідних зон (фото: facebook.com/ Національний природний парк "Тузлівські лимани")