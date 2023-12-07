Чому кіт ходить за вами "хвостом" і не спускає очей: правильне розшифрування поведінки тварин

Розпізнати поведінку кота для досвідченого господаря не складе труднощів, тим більше, що це такі тварини, які своєю поведінкою чітко дають зрозуміти, що їм подобається, а що ні. Але часом поведінка котиків може насторожити та заплутати власника.

Чому кіт ходить за вами "хвостом", не спускає очей і як розшифрувати інші дива пухнастика, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому кіт ходить по п'ятах

Фелінологи виділяють кілька причин такої поведінки кота:

Кіт боїться розлучатися із господарем. Він не хоче залишатися один вдома, може не їсти на самоті. Це може супроводжуватися проблемами з туалетом - кіт справляє потребу не в належному місці, а біля вхідних дверей або біля речей господаря.

Кіт хоче їсти, пити, просить прибрати туалет. Переслідуванням кіт повідомляє, що йому щось від вас потрібне. Слідкуйте за тим, щоб миски були повні, вода та їжа залишалися свіжими, а туалет прибраний вчасно.

У тварини щось болить. Так кіт може сигналізувати, що йому потрібна допомога, ваша чи ветеринара. Якщо така поведінка присутня при поєднанні з відмовою від їжі, іншими дивностями - покажіть улюбленця фахівцю.

Коту нудно. Коли вдома немає господаря, він не знає, чим себе зайняти. Це стосується насамперед домашніх котиків. Вони не можуть полювати, почуваються самотньо. Забезпечте коту м'які місця для сну та іграшки.

Бракує уваги. Коту не вистачає спілкування з господарем, ігор, уваги та ласки. Йому необхідно в середньому до півгодини на день - щоб ви з ним поговорили, пограли чи просто погладили.

Основи мови тіла кішок

Розслаблений кіт:

Хвіст, що злегка погойдується

Розслаблена голова

Розслаблені вуха

Розслаблений рот

Муркання

Переляканий кіт:

Вовна на спині стає дибки

Жорсткий хвіст

Вигнута спина

Вуха відведені назад

Зморшкуватий ніс

Злий кіт:

Підкидання або трясіння хвостом

Пряма спина

Вуха назад

Вуса вперед

Гарчання

Шипіння

Різні моторошні звуки

Як розрізняти звуки

Мяу - універсальне слово, яке може бути вітанням, командою (хочу піднятися, спуститися, дай їжі, відчини двері), заперечення (не чіпай мене), оголошення (ось твоя мишка). Деякі кішки можуть ходити по дому і нявкати просто так.

Щебетання та трель - так зазвичай коти розмовляють із потомством і звуть їх. А ще так розмовляють коти між собою.

Мурлікання - ознака задоволеності. Коти муркочуть, коли їм добре, безпечно, вони щасливі. Вони можуть муркотіти навіть під час їжі. Іноді коти муркочуть, коли стривожені або в них щось болить - як спосіб втішити себе.

Гарчання, шипіння - кішка роздратована, налякана, зла та агресивна. Краще дати спокій.

Виття - гучне і протяжне нявкання. Ваша кішка потребує негайної допомоги, тому що десь застрягла, поранилася, відчуває біль. У нестерилізованих котів і кішок таке виття може бути частиною шлюбної поведінки. Літні кішки страждають на деменцію і можуть завити від дезорієнтації. Сильний лемент зазвичай означає біль.

Щебетання чи цвірінькання - такі звуки коти видають, коли сидить біля вікна і спостерігає за птахами. Зазвичай це ознака бажання полювання.

Звички кота

Кіт треться. Коли кіт треться про вас підборіддям або всім тілом, то він говорить про свої почуття. Насправді він мітить територію і так само він треться об стілець, двері, свої іграшки та речі, які йому подобаються. Так він усім повідомляє, що це його речі, включаючи вас. Але вас любить.

Замішування. Коли кіт місить лапками - це жест із раннього дитинства, коли кошенята масажують соски матері, щоб викликати приплив молока. Якщо так робить дорослий кіт, то не турбуйтеся, йому просто дуже добре.

Кіт підставляє живіт. Шлунок найвразливіше місце у кота, тому якщо він оголює живіт перед вами, значить він почувається в безпеці. Якщо це відбувається під час гри, то будьте обережні, це "котяча пастка" і як тільки ви простягнете руку, в неї встромляться пазурі.

Приносить вам "подарунки". Іграшкова миша або жива, ваша шкарпетка, вкрадена з шафи - якщо кіт приносить вам свої подарунки, то він повідомляє, що чудовий мисливець і може вас нагодувати. Будьте за це вдячні.

Покусує. Облизування або легке покусування є проявом почуттів. Слідкуйте, щоб ці любовні укуси не викликали ушкоджень і якщо улюбленець захопив зубами до болю - дайте йому зрозуміти, що це неприпустимо.