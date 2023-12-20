Спостерігати майже неможливо.У Чорнобилі "засвітились" обережні та розумні тварини

У Чорнобилі у фотопастку попали дуже обережні та розумні тварини. Мова йде про хижаків - вовків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) хз посиланням на допис Чорнобильского заповідника у Facebook.

Вовки у Чорнобилі

Зазначається, що вовки - дуже потайні, обережні й розумні тварини. Тому спостерігати за ними в дикій природі практично неможливо. Зате у фотопастку потрапляють найрізноманітніші моменти вовчого життя та прояви характеру сіроманців.

"Ось вовк розглядає незвичну для лісу річ: цікавість переважила страх", - сказано у повідомленні.

Вовк в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для більшості населення України вовк не є конфліктним видом. Напади на людей вовків, хворих на сказ, мають місце, але вони не часті.

Сучасна конфліктна ситуація в тому, що вовк має надмірно високу чисельність, є конкурентом для інших видів великих хижих ссавців і передусім рисі та утримує чисельність основних видів жертв на низькому рівні.