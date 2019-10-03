Пледы, блендер и телевизоры: на что тратит бюджетные деньги новая власть

В Верховной Раде и в Кабинете Министров Украины уже активно начали тратить бюджетные средства. Некоторые траты были вполне обоснованы, к примеру, на замену табличек на дверях, а некоторые – не совсем понятны. Об этом пишет издание Vesti.

За день до формирования нового правительства, секретариат Кабинета министров заключил договор на изготовление 900 штук пластиковых пропусков и бейджей с бесконтактным электронным носителем на сумму почти 30 тысяч гривен. Новые таблички на дверях обошлись еще в 2 тысячи гривен. Еще на 35 тысяч гривен заказали фирменных значков с нанесением бренда – в количестве одной тысячи штук. Почти 215 тысяч стоили и 970 нагрудных знаков к Почетной грамоте Кабмина.

Секретариат не экономит и на хозяйственных нуждах. В сентябре они перечислили предприятию "Бумвест" за хозтовары чуть больше 5 тысяч гривен, за мыло – 3 тысячи гривен и еще почти 9 тысяч гривен за тысячу упаковок бумажных салфеток.

В "Эпицентре" секретариат закупил 400 единиц посуды для чая и кофе – почти на 10 тысяч гривен. При этом на одноразовые стаканчики планируется потратить почти 8 тысяч гривен.

Но самое интересное, что оказалось в покупках секретариата Кабинета министров – это блендер, стоимостью в 3 тысячи гривен и пледы – на 2,9 тысячи гривен.

После формирования нового правительства, секретариат решил обновить и обстановку – было закуплено 4 журнальных столика на 8,4 тысячи гривен, 10 тумбочек для оргтехники – за 12,6 тысяч гривен, 60 мобильных тумб – за 46,9 тысяч гривен, 20 шкафов для бумаг – на 27,6 тысяч гривен, стулья на раме "Сильвия" – за 12,6 тысяч гривен. Кроме того, объявлен аукцион для закупки офисных кресел на 124,5 тысячи гривен. А в конце сентября уже состоялись торги по закупке 40 письменных столов – на 32 тысячи гривен. Перетяжка дивана "Честер" обошлась в 10,7 тысяч гривен.

15 навесных полок – на 18 тысяч гривен, 25 телевизоров – на 73 тысячи гривен, 10 холодильников – на 47,6 тысяч гривен, 3 микроволновки – на 7,6 тысяч гривен, 70 электрочайников – на 12,3 тысячи гривен, 7 кофеварок на 56,7 тысяч гривен – и этот перечень далеко не полный.

На утилизацию старого имущества секретариат вынужден будет потратить 18,7 тысяч гривен.

Управление делами Верховной Рады также не отстает в трате бюджетных средств. Первой крупной покупкой стал рентген-интроскоп за 5,8 миллиона гривен для досмотра багажа. Для новых депутатов были закуплены обложки для удостоверений на сумму почти в 200 тысяч гривен. Еще почти 170 тысяч выделили на покупку двух автоматических штемпельных машинок.

Планируется покупка холодильников и микроволновых печей на сумму 151,5 тысяч гривен, а также 34 дивана на 109,9 тысяч, 45 сейфов на 200 тысяч гривен и ковровые дорожки – на 483,7 тысяч гривен.

На канцтовары ДУСя потратила еще в мае 230 тысяч гривен. В список вошли карандаши, 4,7 тысяч ручек, 108 тысяч конвертов, 600 перекидных календарей, 400 ежедневников, 17,4 тысяч биндеров, 70 тысяч файлов-кармашков, блокноты и корректоры. Был куплен многофункциональный цифровой аппарат за 1,3 миллиона гривен, а до конца года планируется купить 825 принтеров на 2,3 миллиона гривен.

В начале сентября Управление делами Верховной рады закупило канцтоваров на 133,6 тысяч гривен, а 25 сентября был заключен договор еще на 778,6 тысяч гривен. В начале октября должен пройти аукцион на 79 тонн бумаги на 3,5 миллиона гривен.