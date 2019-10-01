Народные депутаты получили первую зарплату: кто заработал больше всех

Верховная Рада Украины (Коллаж РБК-Украина)

Народные депутаты Украины получили свою первую зарплату - полный список

Народные депутаты Украины девятого созыва отработали свой первый месяц в Верховной Раде и получили свою первую зарплату. Однако, как выяснилось, далеко не все нардепы получили хотя бы приблизительно одинаковую заработную плату. Как пишет издание Liga.net, больше всего за первый месяц работы получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил за первый месяц работы – 50 500 гривен, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59 300 гривен, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк – 49 800 гривен.

Сумма начислений существенно зависит от посещений заседаний. К примеру, спортсмен Жан Беленюк, который заявил, что готов уйти из политики ради спорта, посетил всего 33% заседаний и его зарплата составила 32 000 гривен.

Петр Порошенко заработал 42 000 гривен, а Святослав Вакарчук – 45 200 гривен. Самая маленькая зарплата оказалась у Анны Коваленко и "Слуги народа", так как ее в начале сентября назначили заместителем главы Офиса президента. Ее доход в Верховной Раде составил всего 15 900 гривен.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" заработал 43 800 гривен, Юрий Бойко – 38 400 гривен, а Вадим Рабинович – 37 500 гривен. Юлия Тимошенко – 37 200 гривен. Артур Герасимов – 42 100 гривен, Ирина Геращенко – 46 300 гривен. Сергей Рахманин – 44 200 гривен.

Александр Ковалев, которого поймали на кнопкодавстве, заработал 43 066, 48 гривен, Сергей Литвиненко – 42 079, 04 гривен, а Елена Копанчук – 43 340, 76 гривен.

Зарплата народных депутатов Верховной Рады (Фото: liga.net)