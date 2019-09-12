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Народный депутат во время заседания Рады выбирал себе яхту для круиза (видео)

STYLERЖизнь    12.09.2019 - 13:31
Народный депутат во время заседания Рады выбирал себе яхту для круиза (видео)
Народный депутат в Раде выбирал себе яхту для круиза (Коллаж РБК-Украина)

Некоторые предложения достигали $12 тысяч за одну поездку

Народный депутат Юрий Шаповалов, который прошел по округу в Полтавской области, во время заседания Верховной Рады занимался планированием своего досуга. Видео, на котром видно, чем Шаповалов занимается на рабочем месте, опубликовал блогер Всеволод Филимоненко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что Юрий Шаповалов просматривал предложения об аренде яхт для совершения круизов. Цены на такую аренду достигали 12 тысяч долларов за одну поездку.

"Новоизбранный народный депутат от процветающей Полтавы Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза на заседании Рады. Стоимость услуги достигала 12000 долларов. Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает себя труду на благо украинцев. Юра, ты не злись, а просто отправь меня в круиз вместе с Александром Липовецким, и мы больше не будем следить за твоим телефоном", - написал Филимоненко.

Народный депутат во время заседания Рады выбирал себе яхту для круиза (видео)

Скриншот поста (facebook.com/vsevolod.filimonenko)

Нардеп Шаповалов в Раде выбирал себе яхту для круиза (Видео: YouTube/TVgolosnaroda)

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат засветил в Верховной Раде часы, которые стоят приблизительно столько же, сколько и хороший автомобиль – около 25 тысяч долларов.

А также рассказывали о том, какие оклады и доплаты к ним имеют народные депутаты, а также другие работники Верховной Рады Украины.

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