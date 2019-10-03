Пледи, блендер і телевізори: на що витрачає бюджетні гроші нова влада

У Верховній Раді у Кабінеті Міністрів України вже активно почали витрачати бюджетні кошти. Деякі витрати були цілком обґрунтовані, наприклад, на заміну табличок на дверях, а деякі – не зовсім зрозумілі. Про це пише видання Vesti.

За день до формування нового уряду, секретаріат Кабінету міністрів уклав договір на виготовлення 900 штук пластикових пропусків і бейджів з безконтактним електронним носієм на суму майже 30 тисяч гривень. Нові таблички на дверях обійшлися ще в 2 тисячі гривень. Ще на 35 тисяч гривень замовили фірмових значків з нанесенням бренду – у кількості однієї тисячі штук. Майже 215 тисяч коштували і 970 нагрудних знаків до Почесної грамоти Кабміну.

Секретаріат не економить і на господарські потреби. У вересні вони перерахували підприємству "Бумвест" за госптовари трохи більше 5 тисяч гривень, за мило – 3 тисячі гривень і ще майже 9 тисяч гривень за тисячу упаковок паперових серветок.

В "Епіцентрі" секретаріат закупив 400 одиниць посуду для чаю та кави – майже на 10 тисяч гривень. При цьому на одноразові стаканчики планується витратити майже 8 тисяч гривень.

Але найцікавіше, що виявилося в покупках секретаріату Кабінету міністрів – це блендер, вартістю 3 тисячі гривень та пледи – на 2,9 тисячі гривень.

Після формування нового уряду, секретаріат вирішив оновити обстановку – було закуплено 4 журнальних столика на 8,4 тисячі гривень, 10 тумбочок для оргтехніки – за 12,6 тисяч гривень, 60 мобільних тумб – за 46,9 тисяч гривень, 20 шаф для паперів – на 27,6 тисяч гривень, стільці на рамі "Сільвія" – за 12,6 тисяч гривень Крім того, оголошено аукціон для закупівлі офісних крісел на 124,5 тисячі гривень. А в кінці вересня вже відбулися торги на закупівлю 40 письмових столів – на 32 тисячі гривень. Перетяжка дивана "Честер" обійшлася в 10,7 тисяч гривень.

15 навісних полиць – на 18 тисяч гривень, 25 телевізорів – на 73 тисячі гривень, 10 холодильників – на 47,6 тисяч гривень, 3 мікрохвильовки – на 7,6 тисяч гривень, 70 електрочайників – на 12,3 тисячі гривень, 7 кавоварок на 56,7 тисяч гривень – і цей перелік далеко не повний.

На утилізацію старого майна секретаріат змушений буде витратити 18,7 тисяч гривень.

Управління справами Верховної Ради також не відстає у витраті бюджетних коштів. Першою великою покупкою став рентген-інтроскоп за 5,8 мільйона гривень для огляду багажу. Для нових депутатів були закуплені обкладинки для посвідчень на суму майже 200 тисяч гривень. Ще майже 170 тисяч виділили на купівлю двох автоматичних штемпельних машинок.

Планується купівля холодильників, мікрохвильових печей на суму 151,5 тисяч гривень, а також 34 дивана на 109,9 тисяч, 45 сейфів на 200 тисяч гривень та килимові доріжки – на 483,7 тисяч гривень.

На канцтовари ДУСя витратила ще в травні 230 тисяч гривень. У список увійшли олівці, 4,7 тисяч ручок, 108 тисяч конвертів, 600 перекидних календарів, 400 щоденників, 17,4 тисяч биндерів, 70 тисяч файлів-кишеньок, блокноти та коректори. Був куплений багатофункціональний цифровий апарат за 1,3 мільйона гривень, а до кінця року планується придбати 825 принтерів на 2,3 мільйона гривень.

На початку вересня Управління справами Верховної ради закупило канцтоварів на 133,6 тисяч гривень, а 25 вересня був укладений договір ще на 778,6 тисяч гривень. На початку жовтня повинен пройти аукціон на 79 тонн паперу на 3,5 мільйона гривень.