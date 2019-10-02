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Россияне в Верховной Раде: разгорается скандал

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 18:58
Россияне в Верховной Раде: разгорается скандал
Российские журналисты в Верховной Раде (Коллаж РБК-Украина)

В кулуарах Верховной Рады обнаружили российских журналистов

В Верховной Раде Украины заметили российских журналистов, и руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины Ирина Кармелюк подтвердила, что они действительно были в парламенте 2 октября.

Корреспондент издания УКРИНФОРМ Александр Трохимчук написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в кулуарах украинского парламента совершенно спокойно разгуливают российские журналисты.

"В кулуарах украинского парламента беспрепятственно тусят российские журналисты. Причем не скрывают этого. Причем ведут себя иногда очень нагло. Вопрос: а зачем они тут и почему их аккредитовали?" – написал Трохимчук.

Россияне в Верховной Раде: разгорается скандал

Скриншот поста

В комментариях к его посту руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк отметила, что нет запрета на аккредитацию иностранных журналистов, но можно обращаться в СБУ.

Россияне в Верховной Раде: разгорается скандал

Скриншот комментариев

Пользователи возмутились и задали вопрос Кармелюк о том, каким же образом российские СМИ смогли получить аккредитацию в Верховной Раде девятого созыва.

Россияне в Верховной Раде: разгорается скандал

Скриншот комментариев

Она объяснила, что за последние два месяца было аккредитовано уже 2300 журналистов, а потом уточнила, что российские журналисты были аккредитованы не от российских изданий.

Россияне в Верховной Раде: разгорается скандал

Скриншот комментариев

"Ни одного российского СМИ не было аккредитовано, хотя и нет запрета. Сегодня были россияне под флагом ВВС и Вашингтон пост", - объяснила руководитель пресс-службы Верховной Рады.

Россияне в Верховной Раде: разгорается скандал

Скриншот комментариев

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